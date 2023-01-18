В результате падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло высшее руководство Министерства внутренних дел. Сначала об этом сообщила 24 Каналу спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

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Что известно об авиакатастрофе в Броварах

Глава Национальной полиции Игорь Клименко уточнил, что погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра и государственный секретарь.

Пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.