В результате авиакатастрофы в Броварах погибли 16 человек, среди них 3 детей. 22 человека получили повреждения.
Достойно внимания Услышала ужасный гул и увидела красное пламя – журналистка 24 Канала о трагедии в Броварах
Фоторепортаж с места событий
Сейчас на месте падения вертолета продолжается спасательная операция. Местные сносят цветы к месту авиакатастрофы в Броварах. 24 Канал публикует эксклюзивные кадры с места происшествия.
Люди несут цветы к месту авиакатастрофы: фото Валентины Полищук
Что известно об авиакатастрофе в Броварах: главное
- По информации мэра Броваров, авиакатастрофа произошла около 08:10 вблизи детского сада на улице Петлюры. В результате падения вертолета вспыхнул пожар.
- В результате падения вертолета погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- По данным главного врача Броварской районной больницы Валентина Багнюка, в больницу было доставлено 24 человека – 10 детей и 14 взрослых. Сообщается, что 8 человек перевели в ожоговый центр в Киеве – 4 детей и столько же взрослых. В каком состоянии пострадали – читайте по ссылке.
- В СБУ сообщили, что первой версией является нарушение правил полета непосредственно экипажем ГСЧС. Второй версией является неисправность самого вертолета, на борту которого находилось руководство МВД.
- В то же время следствие не исключает умышленных действий по уничтожению вертолета. То есть речь идет о спланированном преступлении, которое привело к гибели людей.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что упавший вертолет принадлежит ГСЧС. По предварительной информации, во время падения вертолет задел детский сад, а затем улетел в направлении многоэтажки где и остановился.