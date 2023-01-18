Падение вертолета унесло жизни 16 человек, среди которых 3 детей и руководство МВД. Именно под руководством СБУ проходит расследование.

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Основные версии причин трагедии

В СБУ сообщили, что первой версией является нарушение правил полета непосредственно экипажем ГСЧС. Второй версией является неисправность самого вертолета, на борту которого находилось руководство МВД.

В то же время следствие не исключает умышленных действий по уничтожению вертолета. То есть речь идет о спланированном преступлении, которое привело к гибели 16 человек.

Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии,

– отметили в СБУ.

Авиакатастрофа в Броварах: главное

Утром 18 января около 8:20 вертолет ГСЧС упал в городе Бровары под Киевом на детский сад. По состоянию на 12:35 известно о 16 погибших, среди которых 9 находившихся на борту – 3 сотрудника ГСЧС и 6 представителей МВД, в том числе министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Также трагедия унесла жизни 3 детей. Еще 20 человек пострадали.

Делегация МВД на борту вертолета летела в Харьковскую область.

Сейчас идет расследование причин трагедии, Офис генпрокурора открыл уголовное производство. Чиновники и чиновники разных рангов выражают свои соболезнования семьям погибших. Также соболезнования выражают и иностранные политики.

18 января состоится внеочередное заседание правительства, на котором изберут временного исполняющего обязанности министра внутренних дел. Скорее всего, им станет один из 5 заместителей покойного Дениса Монастырского. В то же время в парламенте не прогнозируют сроки назначения нового главы ведомства. Однако глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас отметил, что сначала кандидатуру должен поддержать собственно комитет, а затем состоится голосование в Верховной Раде. Однако исполняющего обязанности может назначать Кабмин.