Падіння гелікоптера забрало життя 16 людей, серед яких 3 дітей та керівництво МВС. Саме під керівництвом СБУ відбувається розслідування.

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Основні версії причин трагедії

У СБУ повідомили, що першою версією є порушення правил польоту безпосередньо екіпажем ДСНС. Другою версією є несправність самого гвинтокрила, на борту якого перебувало керівництво МВС.

Водночас слідство не виключає умисних дій щодо знищення гвинтокрила. Тобто мова йде про спланований злочин, який призвів до загибелі 16 людей.

Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії,

– наголосили в СБУ.

Авіакатастрофа у Броварах: головне

Уранці 18 січня близько 8:20 гелікоптер ДСНС упав у місті Бровари під Києвом на дитячий садок. Станом на 12:35 відомо про 16 загиблих, серед яких 9 осіб, які перебували на борту – 3 співробітників ДСНС та 6 представників МВС, зокрема міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Також трагедія забрала життя 3 дітей. Ще 20 осіб постраждали.

Делегація МВС на борту гелікоптера летіла на Харківщину.

Зараз триває розслідування причин трагедії, Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження. Чиновники та посадовці різних рангів висловлюють свої співчуття родинам загиблих. Також співчуття висловлюють й іноземні політики.

18 січня відбудеться позачергове засідання уряду, на якому оберуть тимчасового виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ. Найімовірніше, ним стане один із 5 заступників покійного Дениса Монастирського. Водночас у парламенті не прогнозують термінів призначення нового голови відомства. Однак очільник комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас відзначив, що спершу кандидатуру повинен підтримати власне комітет, а згодом відбудеться голосування у Верховній Раді. Однак виконувача обов'язків може призначати Кабмін.