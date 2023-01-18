Після загибелі керівництва виникає питання у тому, хто візьме на себе обов'язки керівника та як відбуватиметься призначення нового міністра. На ці питання в етері національного телемарафону відповів очільник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

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Спершу буде призначений виконуючий обов'язки

Сергій Іонушас повідомив, що за процедурою, після цієї трагедії буде призначений тимчасово виконуючий обов'язки міністра. У таких випадках керівництво відомством мало б перейти до першого заступника, однак, як відомо, на жаль, перший заступник Монастирського Євгеній Єнін також загинув у Броварах.

Тож виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде хтось з-поміж інших заступників покійного Дениса Монастирського. Однак поки невідомо, хто саме.

Водночас прессекретарка прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в коментарі Суспільному повідомила, що 18 січня відбудеться позачергове засідання уряду, де й призначать тимчасового виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ. Ним стане один із заступників загиблого урядовця. Засідання заплановане на 15:00.

Опираючись на слова Іонушаса, можна відзначити, що виконуватиме обов'язки голови МВС один із 5 заступників Монастирського – Богдан Драп’ятий, Мері Акопян, Сергій Гончаров, Катерина Павліченко чи Ігор Бондаренко.

Коли буде призначений новий міністр

Також Іонушас пояснив, що процедура призначення нового міністра також є чіткою. Спершу кандидатуру нового очільника відомства розглядає профільний комітет – тобто комітет з питань правоохоронної діяльності.

Після цього комітет обере кандидатуру, яку висуватиме на голосування у Верховній Раді. І саме народні депутати вирішуватимуть, підтримувати кандидатуру, запропоновану комітетом, чи ні. Після позитивного рішення депутатів МВС отримає нового очільника.

Щодо того, коли саме Україна отримає нового міністра, Іонушас зазначив, що точно прогнозувати поки неможливо, адже спершу потрібно знайти людину, яка б могла достойно замінити покійного Дениса Монастирського на цій посаді.

Нагадаємо, що унаслідок падіння гвинтокрила ДСНС уранці 18 січня у Броварах, загинули 16 людей, серед яких 3 членів екіпажу ДСНС та 6 представників МВС, черед яких керівництво відомства – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Посадовці летіли у відрядження в одну з гарячих точок. Причини катастрофи з'ясовуватиме слідство.