Також загинув заступник міністра. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Нагадаємо Глава МВС Денис Монастирський загинув внаслідок падіння вертольота в Броварах
Унаслідок падіння гелікоптера у Броварах на Київщині загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Зокрема й очільник відомства Денис Монастирський.
Джерело:Ігор Клименко
Також загинув заступник міністра. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Нагадаємо Глава МВС Денис Монастирський загинув внаслідок падіння вертольота в Броварах