Речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова у коментарі для 24 Каналу розповіла, що наразі поліція збирає усі свідчення очевидців подій.

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Поліція закликає відгукнутися очевидців катастрофи

За даними Прянішнікової, справа розслідується СБУ та ДБР. Поліція Київщини продовжує проводити поквартирний обхід будинків по траєкторії руху гелікоптера. Також правоохоронці встановлюють усіх свідків та очевидців події, збирають та аналізують записи із камер відеоспостереження.

Ми ще раз звертаємось до усіх, хто став очевидцем катастрофи, щось бачив, або чув та має відповідні записи на камерах відеонагляду. Повідомляйте про це на лінію "102". Це зараз вкрай важливо,

– наголосила речниця.

"Інформація щодо загиблих поки лишається незмінною: 14 загиблих, серед яких одна дитина і маємо також 5 фрагментів тіл", – додала Прянішнікова.

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