Речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова у коментарі для 24 Каналу розповіла, що наразі поліція збирає усі свідчення очевидців подій.
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Поліція закликає відгукнутися очевидців катастрофи
За даними Прянішнікової, справа розслідується СБУ та ДБР. Поліція Київщини продовжує проводити поквартирний обхід будинків по траєкторії руху гелікоптера. Також правоохоронці встановлюють усіх свідків та очевидців події, збирають та аналізують записи із камер відеоспостереження.
Ми ще раз звертаємось до усіх, хто став очевидцем катастрофи, щось бачив, або чув та має відповідні записи на камерах відеонагляду. Повідомляйте про це на лінію "102". Це зараз вкрай важливо,
– наголосила речниця.
"Інформація щодо загиблих поки лишається незмінною: 14 загиблих, серед яких одна дитина і маємо також 5 фрагментів тіл", – додала Прянішнікова.
Що відомо про падіння гелікоптера у Броварах: головне
- Зранку 18 січня у Броварах поблизу дитячого садочка, де перебувало 73 дитини, впав гелікоптер.
- У результаті падіння гелікоптера загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- Унаслідок авіакатастрофи постраждало 25 осіб, станом на 11:00 у лікарнях продовжують перебувати 16 людей. У МОЗ розповіли про стан потерпілих.
- У СБУ повідомили, що першою версією є порушення правил польоту безпосередньо екіпажем ДСНС. Другою версією є несправність самого гвинтокрила, на борту якого перебувало керівництво МВС.
- Водночас слідство не виключає умисних дій щодо знищення гвинтокрила. Тобто мова йде про спланований злочин, який призвів до загибелі людей.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що розслідування може зайняти багато часу. За його словами, така практика є не тільки в Україні, але й в усьому світі. Оскільки збирають фактично кожну деталь вертольота.