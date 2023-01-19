Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону розповів, що зараз відбувається на місці трагедії у Броварах. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається на місці авіакатастрофи у Броварах

Він зазначив, що зранку 19 січня на місці авіакатастрофи працюють комунальні служби. Залучено велику кількість працівників, які з дозволу слідчих, прибирають місце подій.

Триває обстеження руйнувань, йдеться про дитячий садочок та прилеглий до нього будинок. Всі пошкодження вже відсьогодні почнуть ремонтувати, зазначив Кулеба, говорячи про прилеглу до садочка будівлю.

Щодо самого садочка, то там ситуація значно складніша. За словами очільника Київської ОВА, цього року навчальний заклад працювати не буде. До кінця цього тижня діти перебувають на дистанційному навчанні. Наступного тижня буде вирішене питання з батьками до яких садочків переведуть їхніх дітей.

Вихователі також залишаться на роботі, поки що дистанційно зі збереженням заробітної плати, уточнив Кулеба.

Сьогодні Броварська адміністрація буде приймати рішення щодо виділення матеріальної допомоги. Сім'ям загиблих планується виділити 200 тисяч гривень. Вихователям також буде виділена окрема премія,

– сказав Кулеба.

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