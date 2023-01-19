Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона рассказал, что сейчас происходит на месте трагедии в Броварах. Об этом сообщает 24 канал.

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Он отметил, что с утра 19 января на месте авиакатастрофы работают коммунальные службы. Привлечено большое количество работников, которые с разрешения следователей убирают место событий.

Продолжается обследование разрушений, речь идет о детском саду и прилегающем к нему доме. Все повреждения уже с сегодняшнего дня начнут ремонтировать, отметил Кулеба, говоря о прилегающем к саду здании.

Что касается самого садика, то там ситуация гораздо сложнее. По словам главы Киевской ОВ, в этом году учебное заведение работать не будет. До конца этой недели дети находятся на дистанционном обучении. На следующей неделе будет решен вопрос с родителями, в какие садики переведут их детей.

Воспитатели также останутся на работе, пока дистанционно с сохранением заработной платы, уточнил Кулеба.

Сегодня Броварская администрация будет принимать решение о выделении материальной помощи. Семьям погибших планируется выделить 200 тысяч гривен. Воспитателям также будет выделена отдельная премия,

– сказал Кулеба.

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