Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона рассказал, что сейчас происходит на месте трагедии в Броварах. Об этом сообщает 24 канал.
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Что происходит на месте авиакатастрофы в Броварах
Он отметил, что с утра 19 января на месте авиакатастрофы работают коммунальные службы. Привлечено большое количество работников, которые с разрешения следователей убирают место событий.
Продолжается обследование разрушений, речь идет о детском саду и прилегающем к нему доме. Все повреждения уже с сегодняшнего дня начнут ремонтировать, отметил Кулеба, говоря о прилегающем к саду здании.
Что касается самого садика, то там ситуация гораздо сложнее. По словам главы Киевской ОВ, в этом году учебное заведение работать не будет. До конца этой недели дети находятся на дистанционном обучении. На следующей неделе будет решен вопрос с родителями, в какие садики переведут их детей.
Воспитатели также останутся на работе, пока дистанционно с сохранением заработной платы, уточнил Кулеба.
Сегодня Броварская администрация будет принимать решение о выделении материальной помощи. Семьям погибших планируется выделить 200 тысяч гривен. Воспитателям также будет выделена отдельная премия,
– сказал Кулеба.
В Броварах упал вертолет ГСЧС: главное
- Жуткий инцидент произошел утром 18 января. По информации местных властей, вертолет плавал вблизи детского сада около 08:10. Случилось это, когда в дошкольном заведении находились 73 ребенка.
- В результате падения вертолета всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок.
- Все, кто были в вертолете, тоже погибли. В частности, глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович и другие.
- Российская пропаганда моментально стала распространять лживые версии о сбитии вертолета своей же ПВО или некачественной техникой, закупленной в 2018 году во Франции.
- В результате катастрофы погиб ребенок 2017 года рождения. Из-за падения вертолета она получила травмы несовместимых с жизнью.