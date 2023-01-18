Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, авиакатастрофа в Броварах активизировала российскую пропаганду и вражеские паблики. Там активно обсуждают жуткое событие и распространяют ряд версий того, что могло произойти.

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Одна версия нелепее другой

Например, россияне распространяют версию о якобы сбитии вертолета украинской ПВО. Как отмечают в ЦПД, это одна из первых версий пропагандистов. А еще она – одна из наименее вероятных. Следует понимать, что ни одного постороннего объекта на момент падения вертолета в воздухе не фиксировали.

Не обошлось без заявлений о некачественном вертолете. Мол, говорится о воздушном судне, которое купил еще в 2018 году бывший глава МВД. Но и это утверждение оккупантов в ЦПД полностью развенчали. Аналитики подчеркивают, что перед каждым вылетом вертолеты проходят технический осмотр. И если неисправность во время него обнаружили, то воздушное судно просто не использовали бы для полета.

Также распространялась информация о "заказном" убийстве экипажа. В этом случае делали акцент на том, что причастны к этому российские спецслужбы. Это еще одна ложь, цель которой посеять панику и страх среди украинцев. Чтобы граждане нашей страны были погружены в еще больший ужас.

В ЦПД отметили, что россияне также упражняются в цинизме. Так, глава ЧВК "Вагнера" Пригожин решил якобы выразить соболезнования жертвам. И это очень отвратительно, ведь в то же время его наемники на фронте убивают как наших военных, так и гражданское население.

Коротко об авиакатастрофе в Броварах