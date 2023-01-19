Надія привела свого сина Дмитра до садочка. Тільки но вони зайшли до роздягальні, як почули потужний вибух. Цю історію розповіли в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал.

Варте уваги Поквартирний обхід та пошук свідків: у поліції розповіли про розслідування катастрофи у Броварах

Зворушлива історія порятунку

Тато Дмитрика працює рятувальником, він саме був на зміні та поїхав на місце трагедії.

Коли він поїхав на місце авіакатастрофи, то побачив машину своєї дружини. Він зрозумів, що в цей момент Надія повела сина в садочок. Чоловік не міг їх ніде знайти.

Чоловік не міг сфокусуватися на роботі, його не полишали думки про найрідніших. Коли дізнався, що дружина та син живі – не міг стримати емоцій.

Надія з Дмитриком евакуювалися з садочка та вирушили до чоловіка на роботу. Пара одночасно шукала одне одного.

Жінка розповіла про перші хвилини катастрофи. Вона почула сильний гул, спершу його було ледь-ледь чути, але потім будівлю різко накрив потужний шум.

Ми вийшли самі фактично з вогню, бо все довкола палало,

– пригадує Надія.

Надія вагітна, подружжя очікує на другого синочка.

Падіння гелікоптера у Броварах: що відомо