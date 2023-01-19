В ефірі телемарафону кореспондентка розповіла, що одна із виховательок теж зазнала ушкоджень – її вибуховою хвилею відкинуло, але вона піднялась, щоб продовжити евакуацію діток.
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Виховательку Олену відкинуло вибуховою хвилею, вона впала, вдарилась головою об батарею, але змогла піднятися, зібратись і рятувати дітей. На той момент уже все палало довкола, вихід привалило меблями. Вони з помічницею розкидали столи й стільці, аби вивести дітей,
– розповіла кореспондентка.
Як реагували дітки
Зазначають, що вихователі спрацювали дуже професійно. Також дуже допомогло й те, що дітки вже були навчені як поводитись під час сигналу повітряної тривоги – знають, що потрібно відразу бігти до виховательки.
"Дітки просто орієнтувались на ноги: бачили ноги дорослих і бігли до них. Тому, що це дітки маленькі, вони вже не могли бачити облич. Орієнтувались лише на ноги, так і врятувались", – пригадала вихователька у розмові з кореспонденткою.
За словами керівника Київської ОВА Олексія Кулеби, сім'ям загиблих планують виділити 200 тисяч гривень, а вихователям буде виділена окрема премія.
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