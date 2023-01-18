Одразу після трагедії рятувати дітей кинулися місцеві мешканці. Серед них одними з перших були четверо друзів-старшокласників.

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Допомога малечі

Підлітки розповіли, що на місці катастрофи вони:

заспокоювали дітей,

надавали необхідну допомогу малечі,

розшукували їхніх батьків,

допомагали екстренним службам.

Заводили в мою квартиру дітей, заспокоювали їх, надавали першу медичну допомогу, нагодували, пригостили цукерками,

– розповів один з юнаків.

А щоб знайти родичів дошкільнят, старшокласники взяли у вихователів прізвища й імена дітей. Завдяки цьому змогли знайти батьків чотирьох дітей.

Допомога екстренним службам

Також за словами хлопців, автівки, припарковані обабіч дороги, серйозно ускладнили роботу екстренних служб. Тому вони разом з іншими небайдужими звільнили проїзд до установи для "швидких", рятувальників та поліції. Для цього вони відтягнули машини, які заваджали проїзду.

От там не могла проїхати швидка та пожежна. Ми згуртували людей та допомогли відтягнути машини від дороги, щоб службові машини могли проїхати,

– розповіли старшокласники.

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