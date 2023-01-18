Про це заявив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
До теми Як далі працюватиме МВС: Клименко розповів, чи будуть нові призначення у відомстві
Про це (похорон – 24 канал) ще рано говорити,
– сказав Клименко.
Він додав, що проводять відповідні експертизи. Мають встановити всіх загиблих.
Окремо Клименко зазначив, що про нові призначення заступників також зарано говорити. Потрібно стабілізувати роботу Міністерства.
Авіакатастрофа в Броварах: коротко
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- Глава Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. На жаль, усі загинули.
- Загалом загинуло 14 осіб, з них 1 дитина. Постраждали 25 осіб, з них 11 дітей. По обіді в ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи завершили.
- Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування падіння вертольота. Туди увійдуть виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.
- У СБУ розглядають кілька версій трагедії: порушення правил польоту та несправність самого гелікоптера. Диверсії також не виключають.