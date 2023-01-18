Про це заявив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Про це (похорон – 24 канал) ще рано говорити,

– сказав Клименко.

Він додав, що проводять відповідні експертизи. Мають встановити всіх загиблих.

Окремо Клименко зазначив, що про нові призначення заступників також зарано говорити. Потрібно стабілізувати роботу Міністерства.

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