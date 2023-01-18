Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Об этом (похороны – 24 канал) еще рано говорить,
– сказал Клименко.
Он добавил, что проводят соответствующие экспертизы. Должны установить всех погибших.
Отдельно Клименко отметил, что о новых назначениях заместителей тоже рано говорить. Необходимо стабилизировать работу Министерства.
Авиакатастрофа в Броварах: коротко
- Утром 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, летевший на Харьковщину. На борту находились 9 человек, в том числе высшее руководство МВД.
- Глава Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. К сожалению, все погибли.
- В общей сложности погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 – дети. После обеда в ГСЧС сообщили, что поисково-спасательные работы завершили.
- Правительство создало специальную рабочую группу для расследования падения вертолета. Туда войдут исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.
- В СБУ рассматривают несколько версий трагедии: нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Диверсии тоже не исключают.