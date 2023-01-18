Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Об этом (похороны – 24 канал) еще рано говорить,

– сказал Клименко.

Он добавил, что проводят соответствующие экспертизы. Должны установить всех погибших.

Отдельно Клименко отметил, что о новых назначениях заместителей тоже рано говорить. Необходимо стабилизировать работу Министерства.

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