Основная задача – продолжение той линии работы МВД, которую начал Денис Монастырский. Об этом заявил Игорь Клименко в эфире телемарафона. 24 канал.

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Мы сделаем все, что страна стабильно работала. Чтобы каждый гражданин ощущал безопасность. Чтобы наша страна чувствовала, мы стоим на ее защите

– подчеркнул Клименко.

Он отметил, что о новых назначениях заместителей еще рано говорить. Необходимо стабилизировать и работу Министерства. Сам Клименко будет оставаться в должности.

Также Клименко выразил соболезнования родным всех погибших. Это большая трагедия не только для системы МВД, но и для всей страны.

Обратите внимание! Клименко назначил на должность правительство. Отмечали, что ведомство, несмотря ни на что, должно работать, ведь МВД является ключевым звеном безопасности нашего государства.

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