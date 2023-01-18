Основная задача – продолжение той линии работы МВД, которую начал Денис Монастырский. Об этом заявил Игорь Клименко в эфире телемарафона. 24 канал.
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Мы сделаем все, что страна стабильно работала. Чтобы каждый гражданин ощущал безопасность. Чтобы наша страна чувствовала, мы стоим на ее защите
– подчеркнул Клименко.
Он отметил, что о новых назначениях заместителей еще рано говорить. Необходимо стабилизировать и работу Министерства. Сам Клименко будет оставаться в должности.
Также Клименко выразил соболезнования родным всех погибших. Это большая трагедия не только для системы МВД, но и для всей страны.
Авиакатастрофа в Броварах: коротко
- Утром 18 января около 8:20 в Броварах под Киевом упал вертолет ГСЧС. Он летел в Харьковскую область.
- На борту вертолета находились 9 человек, среди них и глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Все погибли.
- В общей сложности погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 – дети.