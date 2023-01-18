Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании после гибели Дениса Монастырского. О назначении сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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Клименко стал замглавы МВД

Согласно процедуре, временным исполняющим обязанности правительство назначает замминистра. Поэтому Кабмин назначил Игоря Клименко замглавы МВД и уже после этого возложил на него обязанности министра внутренних дел Украины. Глава Национальной полиции будет исполнять обязанности главы ведомства, пока Верховная Рада не назначит нового главу.

Денис Шмигаль отметил, что новый министр появится после обсуждений с парламентом и соответствующего голосования. Однако ведомство при всем должно работать, ведь МВД является ключевым звеном безопасности нашего государства.

Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами.

– подчеркнул Шмигаль.