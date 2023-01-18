Так, створено спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах.

Хто розслідуватиме падіння вертольота у Броварах

Уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств,

– повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Наразі на місці працюють усі служби, щоб детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила.

"Висловлюю свої щирі співчуття родинам. Світла пам’ять усім загиблим", – додав Шмигаль.

Пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершено

Як повідомили у ДСНС, станом на 15:45 у місті Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.