Оскільки садочок непридатний, дітей переведуть в інші заклади. Про це розповів мер Броварів Ігор Сапожко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
До теми Падіння вертольота у Броварах: є щонайменше 14 загиблих
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко додав, що садочку впало перекриття. Наразі рятувальники розбирають завали.
Зокрема, триває розбір плит перекриття між 1 та 2 поверхами та покрівлею ДНЗ. До ліквідації аварії залучили 127 осіб та 30 одиниць техніки.
Куди можуть звернутись постраждалі
У ліцеї №10 організували оперативний штаб. Туди можуть звернутися всі, хто потребує допомоги. Там працюють медики, психологи, представники поліції, ДСНС, волонтери, всі екстрені служби.
Людям надають необхідну допомогу. Крім того, у штабі можна отримати оперативну інформацію.
Що відомо про авіакатастрофу
- 18 січня у Броварах упав вертоліт. Внаслідок цього є щонайменше 14 загиблих, з них 1 дитина.
- Відомо, що загинуло вище керівництво МВС. Зокрема, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- В Офісі Президента розповіли, що вони летіли у відрядження в одну з гарячих точок.