Поскольку садик непригоден, детей переведут в другие заведения. Об этом рассказал мэр Броваров Игорь Сапожко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

К теме Падение вертолета в Броварах: есть по меньшей мере 14 погибших

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко добавил, что садик упал перекрытие. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

В частности, ведется разбор плит перекрытия между 1 и 2 этажами и кровлей ДУЗ. К ликвидации аварии привлекли 127 человек и 30 единиц техники.

Куда могут обратиться пострадавшие

В лицее №10 был организован оперативный штаб. Туда могут обратиться все нуждающиеся в помощи. Там работают медики, психологи, представители полиции, ГСЧС, волонтеры, все экстренные службы.

Людям оказывают необходимую помощь. Кроме того, в штабе можно получить оперативную информацию.

Что известно об авиакатастрофе