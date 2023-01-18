Поскольку садик непригоден, детей переведут в другие заведения. Об этом рассказал мэр Броваров Игорь Сапожко в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко добавил, что садик упал перекрытие. В настоящее время спасатели разбирают завалы.
В частности, ведется разбор плит перекрытия между 1 и 2 этажами и кровлей ДУЗ. К ликвидации аварии привлекли 127 человек и 30 единиц техники.
Куда могут обратиться пострадавшие
В лицее №10 был организован оперативный штаб. Туда могут обратиться все нуждающиеся в помощи. Там работают медики, психологи, представители полиции, ГСЧС, волонтеры, все экстренные службы.
Людям оказывают необходимую помощь. Кроме того, в штабе можно получить оперативную информацию.
Что известно об авиакатастрофе
- 18 января в Броварах упал вертолет. В результате есть по меньшей мере 14 погибших, из них 1 ребенок.
- Известно, что погибло высшее руководство МВД. В частности, министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- В Офисе Президента рассказали, что они летели в командировку в одну из горячих точек.