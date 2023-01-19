Керівництво МВС, яке перебувало на борту гелікоптера, летіло в одну з прифронтових областей. Про це на брифінгу повідомила речниця Нацполіції Мар'яна Рева.
Читайте також У Броварах виховательку вибуховою хвилею відкинуло, але вона встала і пішла рятувати дітей
Якою була мета поїздки
Речниця зазначила, що вертоліт направлявся у відрядження в одну із прифронтових областей України. Працівники та керівництво МВС часто вирушали на передову, аби побачити ситуацію на власні очі та проінспектувати забезпечення підрозділів МВС, які перебувають у гарячих точках.
Рева додала, що такі поїздки відбувались систематично, аби ефективніше приймати управлінські рішення.
Скільки людей загинули
Серед жертв аварії є керівництво МВС України. Так, на борту перебував очільник МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович.
Загалом внаслідок трагедії загинули 14 осіб, з них 1 дитина. Постраждали 25 осіб, серед яких 11 дітей.
Які обставини падіння вертольота
- 18 січня вертоліт впав поруч із дитсадком. Трапилося це, коли у дошкільному закладі перебували 73 дитини. Внаслідок авіакатастрофи пожежею було пошкоджено будівлю.
- Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування падіння вертольота. Туди увійдуть виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.
- У СБУ розглядають кілька версій трагедії: порушення правил польоту та несправність самого гелікоптера. Диверсії також не виключають.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що розслідування може зайняти багато часу. За його словами, така практика є не тільки в Україні, але й в усьому світі. Оскільки збирають фактично кожну деталь вертольота.
- Усе, що відомо про падіння гелікоптера у Броварах, читайте у матеріалі 24 Каналу.