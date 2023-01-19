Керівництво МВС, яке перебувало на борту гелікоптера, летіло в одну з прифронтових областей. Про це на брифінгу повідомила речниця Нацполіції Мар'яна Рева.

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Якою була мета поїздки

Речниця зазначила, що вертоліт направлявся у відрядження в одну із прифронтових областей України. Працівники та керівництво МВС часто вирушали на передову, аби побачити ситуацію на власні очі та проінспектувати забезпечення підрозділів МВС, які перебувають у гарячих точках.

Рева додала, що такі поїздки відбувались систематично, аби ефективніше приймати управлінські рішення.

Скільки людей загинули

Серед жертв аварії є керівництво МВС України. Так, на борту перебував очільник МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович.

Загалом внаслідок трагедії загинули 14 осіб, з них 1 дитина. Постраждали 25 осіб, серед яких 11 дітей.

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