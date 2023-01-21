Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський, повідомляє 24 Канал.

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Коли будуть перші результати розслідування

За словами Веніславського, наразі триває розслідування авіакатастрофи в Броварах.

Ще йде розслідування. Розглядаються за версією СБУ кілька головних факторів, тому ще зарано говорити про причини. Я думаю, що найближчим часом, можливо, навіть днями, ми отримаємо більш-менш зрозумілу картину того, що відбулось,

– зауважив представник президента у Верховній Раді.

Він сподівається, що перші результати будуть орієнтовно на кінець наступного тижня.

Зверніть увагу! Усе, що відомо про падіння гелікоптера у Броварах, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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