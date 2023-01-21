На сайті офіційного інтернет-представництва Офісу Президента опублікували фото з церемонії прощання.

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Володимир та Олена Зеленські прощалися із загиблим керівництвом МВС зі сльозами на очах.

Церемонія прощання з керівництвом МВС / Фото ОП

"Ви назавжди у наших серцях"

Також у телеграм президент опублікував відео з церемонії прощання. У підписі до нього Володимир Зеленський подякував загиблим за гідну працю.

Біль сповнює серце. Невимовний сум обгортає душу. Щодня Україна втрачає найкращих синів і доньок.

Дякую за вашу важливу й гідну працю на благо України. Ви назавжди в наших серцях. Вічна пам'ять,

– написав президент.

Кадри прощання з керівництвом МВС: відео

Хто прийшов попрощатись із загиблими

Попрощатися з керівництвом МВС також прийшли: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, український омбудсмен Дмитро Лубінець, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

У коментарі журналістам Буданов заявив, що мав дуже дружні стосунки з Денисом Монастирським та іншим керівництвом МВС. Зокрема, добре знав Євгена Єніна. Тож, трагедія – це його особиста втрата.

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Довідка! У Броварах під Києвом 18 січня впав гелікоптер, на якому перебували 10 людей. Керівництво МВС летіло у відрядження в одну з прифронтових областей.