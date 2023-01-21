Церемонія прощання розпочинається об 11:00. Вона проходить в Українському домі.

До теми На борту було 10 людей: поліція уточнила дані щодо трагедії з гелікоптером у Броварах

Похорона колона рушила

За годину перед початком церемонії колеги, родичі та знайомі загиблих зібралися біля будівлі МВС у Києві. У КМДА повідомили про перекриття Хрещатика, тому змінили рух автобусних маршрутів № 62 та № 114.

Похоронна колона вирушила до Українського дому.

Похоронна колона / Відео "Суспільного":

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.

Авіакатастрофа в Броварах: що відомо