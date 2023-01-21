Церемонія прощання розпочинається об 11:00. Вона проходить в Українському домі.
До теми На борту було 10 людей: поліція уточнила дані щодо трагедії з гелікоптером у Броварах
Похорона колона рушила
За годину перед початком церемонії колеги, родичі та знайомі загиблих зібралися біля будівлі МВС у Києві. У КМДА повідомили про перекриття Хрещатика, тому змінили рух автобусних маршрутів № 62 та № 114.
Похоронна колона вирушила до Українського дому.
Похоронна колона / Відео "Суспільного":
Авіакатастрофа в Броварах: що відомо
- У Броварах під Києвом 18 січня впав гелікоптер, на якому перебували 10 людей. Керівництво МВС летіло у відрядження в одну з прифронтових областей.
- Вертоліт впав біля дитячого садочка. Загинули 14 людей, зокрема, одна дитина 2017 року народження.
- Троє загиблих – це члени екіпажу, семеро – керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- Справу розслідує СБУ. Розглядають різні версії, серед яких – несправність вертольота, а також його умисне знищення.