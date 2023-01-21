Церемония прощания началась в 11:00. Она проходит в украинском доме.

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Похоронные колонны двинулись

Через час перед началом церемонии коллеги, родственники и знакомые погибших собрались возле здания МВД в Киеве. В КГГА сообщили о перекрытии Крещатика, поэтому изменили движение автобусных маршрутов №62 и №114.

Похоронная колонна отправилась в Украинский дом, где состоится церемония.

Похоронная колонна / Видео "Суспильного":

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память.

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