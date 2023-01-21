Церемония прощания началась в 11:00. Она проходит в украинском доме.

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Похоронные колонны двинулись

Через час перед началом церемонии коллеги, родственники и знакомые погибших собрались возле здания МВД в Киеве. В КГГА сообщили о перекрытии Крещатика, поэтому изменили движение автобусных маршрутов №62 и №114.

Похоронная колонна отправилась в Украинский дом, где состоится церемония.

Похоронная колонна / Видео "Суспильного":

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

  • В Броварах под Киевом 18 января упал вертолет, на котором находились 10 человек. Руководство МВД летело в командировку в одну из прифронтовых областей.
  • Вертолет упал возле детского сада. Погибли 14 человек, в том числе один ребенок 2017 года рождения.
  • Трое погибших – это члены экипажа, семеро – руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
  • Дело расследуется СБУ. Рассматривают разные версии, среди которых – неисправность вертолета, а также его умышленное уничтожение.