Церемония прощания началась в 11:00. Она проходит в украинском доме.
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Похоронные колонны двинулись
Через час перед началом церемонии коллеги, родственники и знакомые погибших собрались возле здания МВД в Киеве. В КГГА сообщили о перекрытии Крещатика, поэтому изменили движение автобусных маршрутов №62 и №114.
Похоронная колонна отправилась в Украинский дом, где состоится церемония.
Похоронная колонна / Видео "Суспильного":
Авиакатастрофа в Броварах: что известно
- В Броварах под Киевом 18 января упал вертолет, на котором находились 10 человек. Руководство МВД летело в командировку в одну из прифронтовых областей.
- Вертолет упал возле детского сада. Погибли 14 человек, в том числе один ребенок 2017 года рождения.
- Трое погибших – это члены экипажа, семеро – руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- Дело расследуется СБУ. Рассматривают разные версии, среди которых – неисправность вертолета, а также его умышленное уничтожение.