Про це під час брифінгу розповіла речниця Нацполіції Мар'яна Рева. Вона зауважила, що день авіакатастрофи став чорною сторінкою в історії не лише всіх підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ, а і всієї країни.
До теми Ми дотримуємось протоколів безпеки, але це війна, – Подоляк про трагедію у Броварах
У вертольоті було 10 людей
Рева зауважила, що падіння вертольота у Броварах – це велика трагедія не лише для МВС, а й для самого міста, адже також загинули його мешканці. Наразі можна ствердно говорити про 14 загиблих, серед яких була одна дитина – дівчинка 2017 року народження.
На борту гелікоптера перебували 10 осіб. Троє – це члени екіпажу, семеро – це керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович,
– додала речниця.
Також на борту були:
- заступниця керівника патронатної служби Тетяна Шутяк,
- двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко,
- фотограф Микола Анацький.
Серед членів екіпажу – Олександр Василенко, Костянтин Коваленко та Іван Касьянов.
"Пошуково-рятувальна операція завершена вчора (18 січня – 24 Канал) по обіді" – підсумувала Рева.
Що відомо про трагедію у Броварах 18 січня
- 18 січня всю країну сколихнула сумна новина про падіння гелікоптера ДСНС у Броварах. Трагедія сталася поблизу дитячого садочка На той момент у навчальному закладі перебували 73 дитини.
- Вертоліт летів у відрядження в одну з прифронтових областей України. Працівники та керівництво МВС часто вирушали на передову, аби побачити ситуацію на власні очі та проінспектувати забезпечення підрозділів, які перебувають у гарячих точках.
- Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування падіння вертольота. Туди увійдуть виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.