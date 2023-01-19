Про це під час брифінгу розповіла речниця Нацполіції Мар'яна Рева. Вона зауважила, що день авіакатастрофи став чорною сторінкою в історії не лише всіх підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ, а і всієї країни.

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У вертольоті було 10 людей

Рева зауважила, що падіння вертольота у Броварах – це велика трагедія не лише для МВС, а й для самого міста, адже також загинули його мешканці. Наразі можна ствердно говорити про 14 загиблих, серед яких була одна дитина – дівчинка 2017 року народження.

На борту гелікоптера перебували 10 осіб. Троє – це члени екіпажу, семеро – це керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович,

– додала речниця.

Також на борту були:

заступниця керівника патронатної служби Тетяна Шутяк,

двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко,

фотограф Микола Анацький.

Серед членів екіпажу – Олександр Василенко, Костянтин Коваленко та Іван Касьянов.

"Пошуково-рятувальна операція завершена вчора (18 січня – 24 Канал) по обіді" – підсумувала Рева.

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