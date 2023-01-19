Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, ця трагедія – прямий наслідок війни, яку Росія веде проти України.

Розглядаються усі можливі версії

Як наголосив Подоляк, зараз працює відповідна урядова комісія та слідство. Усі обставини трагедії обов'язково з'ясують. Зараз варто дочекатися результатів від СБУ. Тоді буде чітко зрозуміло, з яких причин сталася трагедія.

Він наголосив, що це падіння – прямий наслідок війни, яку Росія розпочала проти України. Це стосується й попередніх трагедій.

Це треба підкреслювати, щоб не було двомовностей. Все, що стосується Дніпра, падіння вертольота – це прямі наслідки Війни з Росією. Не було б вторгнення, не було б такого сусіда з агресивними намірами – всі ці люди були б живі. Ми б зараз говорили не про трагедії. А про те, куди йти, що робити далі, як розвиватися,

– наголосив Подоляк.