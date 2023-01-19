На брифінгу виступає речниця Національної поліції Мар’яна Рева. Про це інформує 24 Канал.

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Брифінг щодо падіння вертольота у Броварах

Що обговорюють на пресконференції:

загибель керівництва МВС України;

жертви та постраждалі серед цивільних осіб;

інформація щодо наслідків трагедії.

Зранку 18 січня до поліції надйішло 70 повідомлень про пожежу в Броварах. Отримали звернення понад 300 очевидців події. Правоохоронці опитали близько 2 тисяч людей.

Рева зазначила, що основне розслідування трагедії проводить Служба безпеки України, однак долучені й інші відомства. На місці падіння гвинтокрила працювали 5 слідчих оперативних груп, а також криміналісти.

Крім того, речниця розповіла, що гелікоптер напрявлявся в одну з прифронтових областей – у гарячу точку. Дата, час та місце похорону вищого керівництва МВС ще визначають.

Пресконференція щодо трагедії у Броварах: дивіться онлайн

У МОЗ розповіли про стан потерпілих після трагедії у Броварах

До цього заступниця глави МОЗ Ірина Микичак підтвердила, що через падіння вертольота постраждало 25 людей, з яких 11 – це діти. Повідомляється, що пацієнти були госпіталізовані у Броварську лікарню та опіковий центр у Києві.

Так, станом на ранок 19 січня жоден з пацієнтів не перебуває у критичному стані. Проте, найбільше постраждали люди з опіками.

"Частина пацієнтів переведена у Київський опіковий центр – вони найважчі, найскладніші. Ніхто з них станом на ранок не перебуває ні в критичному, ні загрозливому стані. Вони отримують повноцінне лікування", – розповіла Микичак.

Вона додала, що 6 пацієнтів з опікового центру, серед яких діти й дорослі, готують для відправлення для подальшого лікування за кордоном. Прийняти українських пацієнтів погодилися у Польщі, Австрії, Чехії, США.