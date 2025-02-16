Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телеканалу "Київ 24".

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Що відомо про звільнення Піщаного

Віктор Трегубов зазначив, що вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане у Донецькій області.

Це десь 5 кілометрів на південь від Покровська. Також російські війська були потиснені з ще деяких населених пунктів поруч,

– повідомив речник.

Де розташоване Піщане у Донецькій області: дивіться на карті

Трегубов також підкреслив, що ситуація на фронті наразі дуже стрімко змінюється. Можна навіть говорити про незначний перелам дій ворога.

"Схоже, що саме на Покровському напрямку, обережно можна сказати, певний перелам все ж таки відбувся. Принаймні так можна вже сказати із посиланням на президента (України Володимира Зеленського – 24 Канал)", – наголосив речник ОСУВ "Хортиця".

Він також зауважив, що на Покровському напрямку у загарбників були серйозні наміри. Але вони зазнали дуже серйозних втрат, а також певним чином призупинені та навіть відкинуті в окремих населених пунктах.

За словами Віктора Трегубова, це сталося, в першу чергу, завдяки ефективній дії українських безпілотників. Не обійшлося, звичайно, і без співпраці різних підрозділів Сил оборони.

До слова, про відновлення положення ЗСУ у Піщаному писали аналітики Deep State ще 11 лютого. Звільнена площа склала приблизно 1 квадратний кілометр.