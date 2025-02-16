Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телеканала "Киев 24".

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Что известно об освобождении Песчаного

Виктор Трегубов отметил, что уже сообщено было и уже можно говорить об освобождении села Песчаное в Донецкой области.

Это где-то 5 километров к югу от Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом,

– сообщил спикер.

Где расположено Песчаное в Донецкой области: смотрите на карте

Трегубов также подчеркнул, что ситуация на фронте сейчас очень стремительно меняется. Можно даже говорить о незначительном переломе действий врага.

"Похоже, что именно на Покровском направлении, осторожно можно сказать, определенный перелом все же произошел. По крайней мере так можно уже сказать со ссылкой на президента (Украины Владимира Зеленского – 24 Канал)", – отметил спикер ОСГВ "Хортица".

Он также отметил, что на Покровском направлении у захватчиков были серьезные намерения. Но они понесли очень серьезные потери, а также определенным образом приостановлены и даже отброшены в отдельных населенных пунктах.

По словам Виктора Трегубова, это произошло, в первую очередь, благодаря эффективному действию украинских беспилотников. Не обошлось, конечно, и без сотрудничества различных подразделений Сил обороны.

К слову, о восстановлении положения ВСУ в Песчаном писали аналитики Deep State еще 11 февраля. Освобожденная площадь составила примерно 1 квадратный километр.