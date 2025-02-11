Защитникам удалось восстановить положение, сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Как изменилась карта фронта от DeepState

Так, по данным аналитиков Силы обороны Украины восстановили положение в Песчаном, что у Покровска. Освобожденная площадь составляет примерно 1 квадратный километр.

Успехи ВСУ на Покровском направлении: смотрите на карте

Однако врагу удалось достичь успеха у Водяного Второго. Также на Покровском направлении было продвижение в селах Запорожье, Серебряное и Андреевка.

Обстановка на Покровском направлении: смотрите на карте

В Курской области россияне продвинулись у Свердликово и Николаево-Дарьино.

Ситуация в Курской области: смотрите на карте

Также российская армия оккупировала часть территорий возле Великой Новоселки.

К слову, на днях французское Le Fiagro писало, что украинские силы начали локализованные контратаки по всей линии фронта. Отмечалось об успехах в Курской области, у Покровска и Торецка.