Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За прошедший день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 59 авиационных ударов, а также совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 211 – из реактивных систем залпового огня.

К теме Россияне штурмовали Константинополь и Улаклы: в Deep State показали продвижение врага

Какова ситуация на фронте на 16 февраля

На Харьковском направлении враг 5 раз штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани.

Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Двуречной, Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и в направлении Новоосинового на Купянском направлении, где за сутки произошло 39 атак оккупантов.

Как изменился фронт возле Двуречной: смотрите на карте

За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Терны, Торское и Диброва.

10 вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 29 раз в районах Предтечиного, Ступочек, Белой Горы и в районе Часового Яра.

19 атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Крымское.

На Покровском направлении наши защитники остановили 71 атаку агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Надиевка, Андреевка и Удачное.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Силы обороны отбили 25 вражеских атак на Новопавловском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленовка, Разлив, Новый Комар, Новоселка и Большая Новоселка.

Россияне наступали возле Нового Комара: смотрите на карте

На Ореховском направлении захватчики дважды атаковали позиции наших защитников в направлении Новоандреевки.

8 безрезультатных попыток идти вперед осуществили россияне на Приднепровском направлении.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 33 авиационных ударов, сбросив 49 управляемых бомб, и совершил 332 артиллерийских обстрела, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении захватчики активных наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.