Тепер у школах і торгових центрах шукають вибухівку. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Москві замінували школи і ТЦ
За даними росЗМІ, до екстрених служб Москви надійшли анонімні дзвінки з загрозою вибуху у школах та торгових центрах. Водночас зазначається, що евакуація людей не проводиться. Наразі оперативні служби проводять вибіркову перевірку об'єктів.
Зауважимо, що 17 серпня усі ТЦ у Москві вже отримували повідомлення про мінування.
Замінування шкіл і коледжів у Києві
- Нагадаємо, що також сьогодні, 4 вересня, у Києві повідомили про замінування шкіл і коледжів. Наразі працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.
- У КМВА наголосили, що щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією.
- До речі, також у Києві 1 вересня повідомляли про замінування всіх середніх шкіл. Згодом надійшла актуальна інформація від КМВА. Там зазначили, що після повідомлень про замінування провели ретельну перевірку. На щастя, інформація не підтвердилася. Таким чином, виклик з попередженням був хибним.