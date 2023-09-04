Тепер у школах і торгових центрах шукають вибухівку. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Москві замінували школи і ТЦ

За даними росЗМІ, до екстрених служб Москви надійшли анонімні дзвінки з загрозою вибуху у школах та торгових центрах. Водночас зазначається, що евакуація людей не проводиться. Наразі оперативні служби проводять вибіркову перевірку об'єктів.

Зауважимо, що 17 серпня усі ТЦ у Москві вже отримували повідомлення про мінування.

Замінування шкіл і коледжів у Києві