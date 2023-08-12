Зокрема, людей почали виводити близько 12 години за місцевим часом. Наразі достеменно невідомо, чи виявили на Ейфелевій вежі вибухівку, і чи дозволили туди вхід відвідувачам.

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Людей з Ейфелевої вежі евакуювали

У французькій поліції розповіли, що евакуація, яка почалася близько полудня, торкнулася трьох поверхів вежі, а також прилеглої до неї площі. На місце також прибули сапери для перевірки споруди на наявність бомби, тому наразі пам'ятку закрито для відвідування.

У Ейфелевій вежі розпочали евакуацію через повідомлення про замінування: дивіться відео

Інформацію про евакуацію також підтвердила французькому виданню Le Parisien компанія Sete, яка займається експлуатацією Ейфелевої вежі. Там зазначили, що це "звичайна процедура у подібних ситуаціях, які, однак, трапляються рідко".

Біля Ейфелевої вежі також евакуювали людей: дивіться відео

Поки що правоохоронці не повідомляли про виявлену вибухівку. Ймовірно, що повідомлення про замінування могли бути фейковими, однак варто дочекатися офіційних повідомлень від французької поліції.

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