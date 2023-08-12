Зокрема, людей почали виводити близько 12 години за місцевим часом. Наразі достеменно невідомо, чи виявили на Ейфелевій вежі вибухівку, і чи дозволили туди вхід відвідувачам.
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Людей з Ейфелевої вежі евакуювали
У французькій поліції розповіли, що евакуація, яка почалася близько полудня, торкнулася трьох поверхів вежі, а також прилеглої до неї площі. На місце також прибули сапери для перевірки споруди на наявність бомби, тому наразі пам'ятку закрито для відвідування.
У Ейфелевій вежі розпочали евакуацію через повідомлення про замінування: дивіться відео
Інформацію про евакуацію також підтвердила французькому виданню Le Parisien компанія Sete, яка займається експлуатацією Ейфелевої вежі. Там зазначили, що це "звичайна процедура у подібних ситуаціях, які, однак, трапляються рідко".
Біля Ейфелевої вежі також евакуювали людей: дивіться відео
Поки що правоохоронці не повідомляли про виявлену вибухівку. Ймовірно, що повідомлення про замінування могли бути фейковими, однак варто дочекатися офіційних повідомлень від французької поліції.
Раніше в одному з портів Франції виникла пожежа
- У французькому місті Ла-Рошель 10 серпня виникла масштабна пожежа біля торгового порту. Цей морський порт є ключовим для експорту зерна для всієї Франції, яка є одним із найбільших виробників зерна серед країн ЄС.
- Пожежа, яка сталася близько 8 години за місцевим часом, була в одному із силосів із зерном, що належить Sica Atlantique, та поширився ще на три. Приборкати вогонь намагалися понад 100 рятувальників.
- У префектурі попросили місцевих мешканців не їхати у цей район, щоб спростити пересування служб, залучених у боротьбі з пожежею. Двадцятеро співробітників, які перебували в приміщенні підприємства, були евакуйовані.