Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи", експерт з українсько-арабських відносин Мохаммад Фараджаллах, зазначивши, що Кремль раніше теж неодноразово втручався у внутрішні справи країн Африки – Лівії, Судана, Буркіна-Фасо, Малі, Чада та інших.
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"Вагнер" – зовнішня російська армія
Зараз у світі борються дві моделі світоустрою – західна, демократична, стабільна та "рускій мір", який експортує хаос, заколоти, війну.
"Вагнер" – це вже не ПВК. Це – зовнішня російська армія. І це потрібно усвідомити,
– зауважив експерт з українсько-арабських відносин.
Також він наголосив, що події в Нігері мають вплив і на Україну, причому набагато більший, ніж може здаватися.
"Уявіть, що Путіну вдається утримувати під контролем Нігер. І Франція втрачає з африканської країни постачання урану, який забезпечує роботу АЕС. Навряд чи тоді Париж буде перейматися через війну в Україні. Адже Франція буде перейматися через необхідність пошуку альтернативи урану з Нігеру", – наголосив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".
А оскільки Франція забезпечує 70% потреби в електроенергії Євросоюзу, то після перебоїв з постачанням урану вона ймовірно не зможе виконати свої зобов'язання. В такому випадку Євросоюз буде зайняти розв'язанням цієї проблеми, а не опікуванням про Україну.
І це відвертає не тільки європейські країни, але й загалом європейське суспільство від війни в Україні.
Як ситуація в Нігері може вплинути на війну в Україні: дивіться відео
Росія може отримати нового союзника
Крім того, у світі є країни, які не були прихильниками України, проте стали політичними союзниками. Наприклад, Саудівська Аравія, де нещодавно відбувся саміт щодо ситуації в Україні.
Вона, як лідер в мусульманському світі, буде опікуватись проблемами Нігеру, де переважна більшість жителів сповідує іслам. І це відверне й увагу Саудівської Аравії від України.
Але найважливіше те, що Владімір Путін може отримати Нігер у свої союзники. Наразі в Росії є 2 офіційних союзники – Білорусь та Іран. А якщо заколотники в Нігері залишаться при владі, а Росія передасть їм озброєння, тоді у Москви може з'явитися підтримка ще й Нігеру, який можливо голосуватиме в ООН проти України, – припустив Мохаммад Фараджаллах.
В такому разі Путін отримає більше важелів для того, щоб переформатувати світовий порядок, як він мріє.
Що відбувається в Нігері
- Уранці 27 липня на телебаченні в Нігері вийшло звернення Амаду Абдрамана разом з кількома генералами. Він заявив, що президента Нігеру Мохамеда Базума, якого вибрали на демократичних виборах, усунуто від влади.
- Наступного дня генерал Омар Тчіані оголосив себе президентом країни перехідного періоду.
- Водночас ООН скликала засідання Радбезу, на якому одностайно засудили переворот в Нігері. Керівництво Євросоюзу теж засудило дії хунти та припинило фінансування Нігеру.
- 10 липня очільники західноафриканських країн ECOWAS (Економічна спільнота країн Західної Африки – 24 Канал) відкрили саміт щодо обговорення ситуації у Нігері. Наразі ECOWAS наполягає на відновленні влади президента Мохамеда Базума. Однак заколотники відмовились відпустити його, проігнорувавши вимогу ECOWAS.
- На саміті ECOWAS домовились розпочати військову операцію в Нігері з відновлення влади президента Базума. Офіційно США та Франція підтримали дії ECOWAS.