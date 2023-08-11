Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски", эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах, отметив, что Кремль раньше также неоднократно вмешивался во внутренние дела стран Африки – Ливии, Судана, Буркина-Фасо, Мали, Чада и других.

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"Вагнер" – внешняя российская армия

Сейчас в мире борются две модели мироустройства – западная, демократическая, стабильная и "русский мир", который экспортирует хаос, мятежи, войну.

"Вагнер" – это уже не ЧВК. Это – внешняя российская армия. И это нужно осознать,

– заметил эксперт по украинско-арабским отношениям.

Также он подчеркнул, что события в Нигере оказывают влияние и на Украину, причем гораздо большее, чем может казаться.

"Представьте, что Путину удается удерживать под контролем Нигер. И Франция теряет из африканской страны поставки урана, обеспечивающего работу АЭС. Вряд ли тогда Париж будет беспокоиться из-за войны в Украине. Ведь Франция будет беспокоиться из-за необходимости поиска альтернативы урана из Нигера", – подчеркнул главный редактор портала "Украина по-арабски".

А поскольку Франция обеспечивает 70% потребности в электроэнергии Евросоюза, то после перебоев со снабжением урана она, вероятно, не сможет выполнить свои обязательства. В таком случае Евросоюз будет занят решением этой проблемы, а не заботами об Украине.

И это отвлекает не только европейские страны, но и европейское общество от войны в Украине.

Как ситуация в Нигере может повлиять на войну в Украине: смотрите видео

Россия может получить нового союзника

Кроме того, в мире есть страны, которые не были сторонниками Украины, однако стали политическими союзниками. Например, Саудовская Аравия, где недавно состоялся саммит по ситуации в Украине.

Она, как лидер в мусульманском мире, будет заниматься проблемами Нигера, где подавляющее большинство жителей исповедует ислам. И это отвлечет внимание Саудовской Аравии от Украины.

Но самое важное то, что Владимир Путин может получить Нигер в свои союзники. Сейчас у России есть 2 официальных союзника – Беларусь и Иран. А если мятежники в Нигере останутся при власти, а Россия передаст им вооружение, тогда у Москвы может появиться поддержка еще и Нигера, который, возможно, будет голосовать в ООН против Украины, – предположил Мохаммад Фараджаллах.

В таком случае Путин получит больше рычагов, чтобы переформатировать мировой порядок, как он мечтает.

Что происходит в Нигере