Военная хунта отстранила от власти демократического лидера Мохаммеда Базума. Главное о перевороте, реакции мира и прогнозе дальнейшего развития событий, читайте в материале 24 Канала.

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Хунта отстранила президента и ввела комендантский час

Утром 27 июля на телевидении страны показали обращение полковника Амаду Абдрамана, позади которого стояли несколько генералов. Во время своего обращения Абдраман заявил об отстранении от власти президента Мохаммеда Базума, закрытии границ и всех учреждений республики, а также о введении комендантского часа по всей стране с 22:00 до 05:00.

Мы положили конец режиму, который вы знаете по плохому управлению и обеспечению безопасности,

– сказал полковник.

В то же время Абдраман предостерег иностранные государства от вмешательства в дела страны.



Обращение Абдрамана по поводу переворота / Скриншот

На следующий день генерал Омар Тчиани объявил себя президентом страны переходного периода. Хотя стоит отметить, что президент Мохаммед Базум остается в своей охраняемой резиденции. Министры действующего правительства продолжают выполнять свои обязанности по меньшей мере декларативно.

Интересно, что Тчиани в 2021 году принимал участие в подавлении переворота, который имел за цель помешать Базуму занять пост президента. Генерал руководил президентской охраной и решил поучаствовать в новом мятеже, когда узнал о намерениях президента уволить его. Правда, причины такого решения пока не известны.



Мохамед Базум – законный лидер Нигера / Getty Images

Президенту Базуму уже звонили госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, заверив в своей поддержке.

Утром 27 июля в твиттере Базума появился такой пост: "Все тяжелым трудом полученные достижения будут сохранены. Все жители Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом".

Реакция мира на переворот в Нигере

Сразу после переворота состоялось заседание Совбеза ООН, на котором одобрили единогласное заявление с осуждением событий в Нигере. Кроме того, там обратили внимание на возможные негативные последствия после переворота, в частности, относительно вероятного роста террористической активности и ухудшения социально-экономической ситуации в стране.

Стабильность и демократия в Нигере имеют первостепенное значение, и международное сообщество едино в отстаивании верховенства права и демократических принципов,

– говорится в документе.

Европейский Союз осудил переворот в Нигере Более того, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель не только объявил о том, что ЕС не признает власть хунты, но и прекращает с ней какое-либо сотрудничество. В том числе это касается и финансирования, получаемого Нигером со стороны ЕС.

Это неприемлемое нападение на целостность республиканских институтов Нигера не останется без последствий для партнерства и сотрудничества, связывающих Европейский Союз и Нигер, во всех разных аспектах. В связи с этим, кроме немедленного прекращения бюджетной поддержки, все действия по сотрудничеству в сфере безопасности приостанавливаются с немедленным вступлением в силу,

– заявил Боррель.

Финансовую поддержку Нигеру остановила и Франция – бывшая метрополия африканского государства. Более того, президент Эммануэль Макрон пригрозил мятежникам, что в случае нападений на граждан Франции, Париж непременно примет меры.

Украина абсолютно солидарна с партнерами. МИД Украины осудило переворот в Нигере.

Политическая и институциональная стабильность в Нигере имеет важное значение в контексте усилий для преодоления вызовов безопасности в регионе Центральной Африки и Сахеля,

– говорится в заявлении.

Нигер – союзник, которого потеряла Украина?

Мохамед Базум – едва ли не первый лидер Нигера, получивший власть демократическим путем от своего предшественника после победы на выборах в 2021 году. Большинство руководителей государства были военными. Этот переворот – не первый для Нигера.

Базум известен своим демократическим курсом и прозападной политикой. Он налаживал сотрудничество с США и ЕС. Нигер не просто получал финансовую поддержку от Европы, а являлся основной опорой западных стран в борьбе с исламистскими боевиками на Западе Африки. Это взаимовыгодное сотрудничество, учитывая, что Нигер, к сожалению, является одной из беднейших стран континента, а финансовая поддержка позволяла удерживать относительно стабильный уровень жизни.

Кроме того, в самом Нигере действуют джихадисты и группировки, сотрудничающие с ИГИЛ и Аль-Каидой. В соседних странах – Мали и Буркини-Фасо – накануне уже произошли перевороты, начатые джихадистами.

Мохамед Базум также известен проукраинской политикой – страна под его руководством на всех уровнях поддерживала территориальную целостность нашего государства. Кроме того, в прошлом году Нигер стал одним из 4 африканских государств, поддержавших Крымскую платформу. Это произошло после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Как показывает практика, страны, в которых руководят военные хунты, не сторонники Украины, поэтому и от хунты в Нигерии этого ожидать не стоит. Свержение Базума означает не только утрату союзника западных государств, но и утрату союзника для Украины.

Причастна ли к перевороту Россия

Доказательств прямой причастности России к перевороту в Нигере пока нет, но есть интересные моменты, указывающие на высокую вероятность того, что именно с подачи Москвы устранили демократического президента Нигера.

Прежде всего, стоит отметить, что переворот произошел как раз накануне российского саммита "Россия – Африка", который большинство лидеров континента бойкотировали, среди которых и президент Нигера Базум.

Почему России вообще нужна Африка? Если коротко, мир сейчас хоть и поляризован из-за войны в Украине, но есть множество государств, занимающих нейтральную позицию. В основном, это государства Глобального юга, в который входит весь африканский континент. В последнее время Украина и Россия соревнуются за благосклонность на континенте, на днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправился в третье турне на континент, туда ездит и глава российского МИД. Теперь же Москва решила покупать Африку зерном, заблокировав поставки украинского продовольствия зерновым коридором.

Россия хочет расширить сферы влияния и собрать как можно больше союзников для экономического и военного сотрудничества, чтобы можно было продолжать ведение войны против Украины.

Переворот позволит России расширить влияние в Западной Африке и лишит западных союзников основную опору в борьбе с поддерживающим терроризмом. К примеру, вероятным предводителем хунты в Нигере называют Моди Салифа, который имеет контакты с хунтой в Мали. А хунта в Мали имеет тесное сотрудничество с ЧВК "Вагнера".

И если мы уже упомянули о "Вагнере", то вероятно стоит и загадать о том, что руководитель этой террористической организации уже поздравил самопровозглашенного президента Нигера Омара Тчиани. Какая быстрая реакция! Когда в Украине происходит революция, после которой бежит президент и, соответственно, происходит демократическая смена власти, то это переворот, а когда в Нигере несколько генералов свергают президента и захватывают власть – это борьба с колонизаторами.

То, что произошло в Нигере, не что иное, как борьба народа Нигера со своими колонизаторами. С колонизаторами, пытающимися навязать им свои правила жизни, свои условия и удержать их в том состоянии, в котором Африка была сотни лет назад,

– заявил Пригожин.

Как снова показывает практика, Россию не интересует, действительно ли происходят перевороты или нет, ее только интересует вектор, который выберет новая власть.

А России, по всей видимости, все нравится. 30 июля сторонники Нигера вышли на протест под посольство Франции, держа российские флаги и скандируя имя кремлевского диктатора. Митингующий подожгли двери посольства, из-за чего МИД Франции призвал хунту "гарантировать безопасность дипломатических представительств и консульств", а в администрации президента Макрона заявили, что Париж не потерпит никакого нападения на Францию или ее интересы.

Российские флаги на митинге в Нигере / Фото AFP и соцсети

В Африке может вспыхнуть новая война

Экономическое сообщество стран Западной Африки, штаб-квартира которой расположена в соседней Нигерии, не только осудила переворот, но и выдвинула ультиматум хунте – если через неделю не будет восстановлена власть демократического президента, организация прибегнет к применению силы.

Если требования власти не будут выполнены в течение одной недели, мы предпримем все необходимые меры для восстановления конституционного порядка в Республике Нигер,

– говорится в совместном заявлении.

Следует отметить, что в организацию входит 15 стран, но членство государств, в которых произошли перевороты, приостановлены к восстановлению демократических правительств. Речь идет о Мали, Буркина-Фасо и т.д.

Если хунта не выполнит требований ЭСКЗА, вполне вероятно, что на континенте вспыхнет новая война. Этому способствует тот факт, что регулярная армия Нигера не поддерживает мятежников.