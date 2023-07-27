Перед саммитом диктатор сделал все возможное, чтобы остановить экспорт зерна из Украины и теперь предлагает странам Африки "бесплатную" российскую продукцию. Однако своими действиями Кремль держит Африку в заложниках. Тем более что Москва попытается затянуть под свой контроль и Нигер, где произошел переворот. Журналист 24 Канала Алексей Печий попытался разобраться, что задумал кремлевский диктатор.

Смотрите также Больше не друзья: более половины африканских лидеров не приедут на саммит в Россию

Африканская пощечина Путину

В Санкт-Петербурге стартовал второй саммит Россия – Африка, где Кремль пытается еще больше усилить свое влияние на африканские страны.

Но изначально все пошло не по плану. Дело в том, что большинство лидеров африканских государств отказались участвовать в саммите.

Это пришлось признать помощнику диктатора Путина Юрию Ушакову, признавшемуся, что на уровне глав государств будут представлены только 17 из 54 стран Африки.

Делегации десяти африканских стран будут возглавлять премьер-министры. Почти половина участников саммита направили делегации более низкого уровня. Семнадцать из них возглавляют вице-премьеры и министры, а пять будут представлены послами. Еще пять стран Африки вообще отказались от участия в мероприятии Путина.

В России сразу же поспешили заявить, что с пониманием относятся к тем, кто решил не приезжать. Но Путин встретится с каждым пришедшим на саммит африканским лидером.

У диктатора запланированы переговоры с лидерами Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центральноафриканской Республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали и Конго.

Не инвестиции: как Россия получила влияние в Африке

В лучших традициях Кремля уже 28 июля, во второй день саммита, диктатор Путин выступит с речью, в которой расскажет о формировании "нового миропорядка" на основе "многополярности и равенства" всех государств.

Но обработка африканских лидеров или даже запугивание началось еще до саммита. Накануне Путин опубликовал статью, в которой напомнил странам Африки о советской экономической и технической помощи, заявил о "крепких и глубоких корнях" российско-африканской дружбы и пообещал странам Африки "достойное место" в "новом миропорядке". Также диктатор обещает больше инвестиций в страны Африки.

Обратите внимание Новые горизонты и удар по России: как второе крупное турне Кулебы меняет позицию стран Африки

Именно здесь открылась интересная деталь, доказывающая, что, кроме запугивания, Россия ничего не может дать Африке. Дело в том, что на предыдущем саммите в 2019 году Путин также обещал африканцам инвестиции.

Издание Fortuna приводит интересную цифру, которая должна заставить африканских лидеров наконец открыть глаза и понять, с кем они имеют дело.

Согласно данным издания, больше России в Африку инвестирует даже относительно небольшая Маврикийская республика. Свое влияние Москва получила в Африке чисто военными методами.

Как бы это грустно ни звучало, но в значительной степени Россия получила влияние в Африке благодаря боевикам и оружию.

Россия забросила в Африку боевиков "Вагнера", поддерживающих у власти изолированные автократические режимы. Россия постоянно вмешивается в выборы и обменивает свое оружие на африканские ресурсы.

Россия держит Африку в заложниках

Теперь Россия держит Африку в заложниках из-за блокирования экспорта украинского зерна и прочего продовольствия. Диктатор Путин откровенно подкупает Африку после выхода из "зернового соглашения".

Он пообещал некоторым странам отправить бесплатное зерно. Диктатор откровенно объявил, что Россия хочет "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе".

Кстати говоря Зачем Украине Африка и почему турне Кулебы имеет шанс войти в историю

Путин начал давить на самые слабые страны, в частности, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею. Он обещает им не просто доставить российское зерно вместо украинского, но и оплатить транспортировку.

Таким образом, Путин покупает лояльность африканских режимов. Это был ответ диктатора на жалобы африканских лидеров, которые говорили, что война России против Украины негативно влияет на континент.

Россия организовала саммит, чтобы показать Африке, кто хозяин

После таких речей диктатора глава Африканского Союза Азали Ассумани в очередной раз призвал к "мирному сосуществованию" Украины и России.

Он заявил, что "мир" между сторонами якобы спасет жизнь тех, кто зависит от поставок продовольствия из этих двух стран в Африку. А вот судьба самой Украины Ассумани, похоже, не очень-то интересует.

В то же время, по мнению советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, Россия организацией саммита решила показать африканскому континенту "кто хозяин".

Перед саммитом Россия показательно уничтожила "зерновое соглашение"; увеличила последствия от засухи и дефицита продовольствия для Африканского континента и унизила образ Африки ради пропагандистской картинки, собрав "представителей стран, которые пострадали" от ее же поступков и шантажа.

Почему переворот в Нигере опасная ситуация для Украины и Запада

Накануне в республике Нигер военнослужащие президентской гвардии устроили государственный переворот и объявили о свержении правительства президента Мохаммеда Базума.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Но армия страны не поддержала мятежников.

Также сообщалось о том, что армия готова атаковать мятежников, если они не опомнятся. Позже по государственному телевидению в Нигере военные объявили, что они "положили конец власти в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в государстве, а также "плохого экономического и социального управления".

И здесь как раз раскрываются все террористические методы влияния России на африканские страны. Дело в том, что президента Мохаммед Базума избрали на выборах в 2021 году.

Он считается ключевым союзником Запада по борьбе с исламистскими боевиками в Западной Африке. Мохамед Базум вошел в историю этой западноафриканской страны как первый лидер, которому его предшественник передал власть демократическим путем.

Очень показательно, что переворот в Нигере странным образом произошел сразу после того, как президент Базум проигнорировал путинский саммит и заявил, что нечего там делать. Странное совпадение – не правда ли?

И еще одно интересное "совпадение" – Нигер является важным экспортером урана, на которого приходится 5% мирового производства, был ключевым союзником западных государств в борьбе с повстанцами и нелегальной миграцией из стран Африки к югу от Сахары.

И теперь переворот создаст возможность для России распространить свое влияние в Нигере и регионе в целом.

Последний пазл этой истории – вероятным предводителем хунты в Нигере называют Моди Салифа, имеющего контакты с хунтой в Мали. А хунта в Мали имеет тесное сотрудничество с ЧВК "Вагнера". Сложившаяся ситуация может помочь ЧВК укрепить свое положение в Центральной Африке.