Перед самітом диктатор зробив усе можливе, щоб зупинити експорт зерна з України й тепер пропонує країнам Африки "безкоштовну" російську продукцію. Однак своїми діями Кремль тримає Африку у заручниках. Тим більше, що Москва спробує затягнути під свій контроль і Нігер, де стався переворот. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій спробував розібратися, що ж задумав кремлівський диктатор.

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Африканський ляпас Путіну

У Санкт-Петербурзі стартував другий саміт Росія – Африка, де Кремль намагається ще більше посилити свій вплив на африканські країни.

Але від самого початку все пішло не за планом. Річ у тім, що більшість лідерів африканських держав відмовилися брати участь у саміті.

Це довелося визнати помічнику диктатора Путіна Юрію Ушакову, який зізнався, що на рівні глав держав будуть представлені лише 17 із 54 країн Африки.

Делегації десяти африканських країн очолюватимуть прем'єр-міністри. Майже половина учасників саміту надіслали делегації нижчого рівня. Сімнадцять із них очолюють віцепрем'єри та міністри, а п'ять будуть представлені послами. Ще п'ять країн Африки взагалі відмовилися від участі у заході Путіна.

У Росії одразу ж поспішили заявити, що з розумінням ставляться до тих, хто вирішив не приїжджати. Але Путін зустрінеться із кожним африканським лідером, який приїде на саміт.

У диктатора заплановані переговори з лідерами Єгипту, Мозамбіку, Бурунді, Зімбабве, Уганди, Еритреї, Центральноафриканської Республіки, Лівії, Камеруну, Сенегалу, ПАР, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Малі та Конго.

Не інвестиції: як Росія отримала вплив в Африці

У кращих традиціях Кремля вже 28 липня, у другий день саміту, диктатор Путін виступить з промовою, в якій розповість про формування "нового світопорядку" на основі "багатополярності та рівності" всіх держав.

Але обробка африканських лідерів, чи навіть залякування почалося ще до саміту. Напередодні Путін опублікував статтю, в якій нагадав країнам Африки про радянську економічну і технічну допомогу, заявив про "міцне і глибоке коріння" російсько-африканської дружби та пообіцяв країнам Африки "гідне місце" в "новому світопорядку". Також диктатор обіцяє більше інвестицій в країни Африки.

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Саме тут відкрилася цікава деталь, яка доводить, що, окрім залякування, Росія нічого не може дати Африці. Річ у тім, що на попередньому саміті у 2019 році Путін так само обіцяв африканцям інвестиції.

Видання Fortuna наводить цікаву цифру, яка мала б змусити африканських лідерів нарешті розплющити очі та зрозуміти, з ким вони мають справу.

Відповідно до даних видання, більше Росії в Африку інвестує навіть відносно невеличка республіка Маврикій. Свій вплив Москва отримала в Африці суто військовими методами.

Якби це сумно не звучало, але значною мірою Росія отримала вплив в Африці саме завдяки бойовикам та зброї.

Росія закинула в Африку бойовиків "Вагнера", які підтримують при владі ізольовані автократичні режими. Також Росія постійно втручається у вибори й обмінює свою зброю на африканські ресурси.

Росія тримає Африку у заручниках

Тепер Росія тримає Африку у заручниках через блокування експорту українського зерна та іншого продовольства. Диктатор Путін відверто підкуповує Африку після виходу із зернової угоди.

Він пообіцяв деяким країнам відправити безкоштовно зерно. Диктатор відверто оголосив, що Росія хоче "замінити українське зерно як на безоплатній, так і на комерційній основі".

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Путін почав тиснути на найслабші країни, зокрема Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, ЦАР та Еритрею. Він обіцяє їм не просто доставити російське зерно замість українського, але й оплатити за них транспортування.

Таким чином Путін купує лояльність африканських режимів. Це було відповіддю диктатора на скарги африканських лідерів, які казали, що війна Росії проти України негативно впливає на континент.

Росія організувала саміт, щоб показати Африці, хто господар

Після таких промов диктатора голова Африканського Союзу Азалі Ассумані вчергове закликав до "мирного співіснування" України та Росії.

Він заявив, що "мир" між сторонами нібито врятує життя тих, хто залежить від поставок продовольства з цих двох країн до Африки. А от доля самої України Ассумані, схоже, не надто цікавить.

Водночас, на думку радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка, Росія, організацією саміту вирішила показати африканському континенту "хто господар".

Перед самітом Росія показово знищила зернову угоду; збільшила наслідки від посухи й дефіциту продовольства для Африканського континенту та принизила образ Африки задля пропагандистської картинки, зібравши "представників країн, які постраждали" від її ж вчинків та шантажу.

Чому переворот у Нігері небезпечна ситуація для України й Заходу

Напередодні в республіці Нігер військовослужбовці президентської гвардії влаштували державний переворот та оголосили про повалення уряду президента Мохамеда Базума.

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя і здоров'я Базума. Але армія країни не підтримала заколотників.

Також повідомлялося про те, що армія готова атакувати бунтівників, якщо вони не схаменуться. Пізніше по державному телебаченню в Нігері військові оголосили, що вони "поклали край владі у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в державі, а також "поганого економічного та соціального управління".

І отут якраз розкриваються всі терористичні методи впливу Росії на африканські країни. Річ у тім, що президента Мохамеда Базума обрали на виборах у 2021 році.

Він вважається ключовим союзником Заходу у боротьбі з ісламістськими бойовиками у Західній Африці. Мохамед Базум увійшов в історію цієї західноафриканської країни як перший лідер, якому його попередник передав владу демократичним шляхом.

Дуже показово, що переворот в Нігері дивним чином відбувся одразу після того, як президент Базум проігнорував путінський саміт та заявив, що нічого там робити. Дивний збіг – чи не так?

І ще один цікавий "збіг" – Нігер є важливим експортером урану, на якого припадає 5% світового виробництва, був ключовим союзником західних держав у боротьбі з повстанцями та нелегальною міграцією з країн Африки на південь від Сахари.

І тепер переворот створить можливість для Росії поширити свій вплив у Нігері та регіоні загалом.

Останній пазл цієї історії – ймовірним ватажком хунти в Нігері називають Моді Саліфа, який має контакти з хунтою в Малі. А хунта в Малі має тісну співпрацю з ПВК "Вагнера". Ситуація, що склалася, може допомогти ПВК зміцнити своє становище у Центральній Африці.