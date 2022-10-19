За цією поїздкою криються саме довгострокові плани, які, зокрема, можуть допомогти нашій країні у протистоянні російській агресії.

До теми Кулеба поїхав у історичне африканське турне: вже є перші результати

Україна тривалий час ігнорувала Африку

Турне Дмитра Кулеба країнами Африки відбулося в рамках втілення стратегії відкриття нових горизонтів та можливостей для України в світі,

– наголосили в МЗС України.

Відносини України з африканським континентом тривалий час відходили на задній план. Після розвалу СРСР Україна концентрувала свою увагу на розвитку стосунків з найближчими та більш зрозумілими і передбачуваними партнерами – Європою та Росією. При цьому Росія, наслідуючи Радянський Союз, вибудовувала свій вплив в Африці на старих зв'язках та репутації.

Натомість Україна не була зацікавлена у розвитку цих відносин та підтримувала їх на мінімальному рівні – продажі аграрної продукції та участі у миротворчих місіях ООН.

Врешті, це призвело до втрати величезного ринку. Африка, ймовірно, стане найбільшим за населенням континентом світу з дуже високим потенціалом для інвестицій та співробітництва на всіх рівнях. Тепер Україні треба наздоганяти втрачені можливості в дуже стислі терміни, тобто буквально встигнути заскочити в останній вагон.



Відносини Україна – Африка / інфографіка МЗС

Переформатування відносин з регіоном

Розвиток стосунків з африканськими країнами був закладений у африканській стратегії, розробленій в МЗС України та затвердженій президентом, як один з пріоритетних напрямків у зовнішній політиці України. Для досягнення цілей цієї стратегії був призначений спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки.

Таким чином Україна намагається заручитися більшою підтримкою з боку країн африканського континенту. Це особливо важливо на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Нам важлива політична підтримка. Нам важливі голоси в міжнародних організаціях. Нам важлива публічна позиція цих держав. Наприклад, ПАР. Це – країна БРІКС. Її позиція в цьому регіональному об'єднанні має значення. В Африці функціонує Африканський Союз, чия консолідована позиція для нас також має велике значення,

– наголошує речник МЗС України Олег Ніколенко в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

При цьому політичною метою цього турне є також переконання нейтральних країн у важливості підтримки України. У діалозі з лідерами африканських країн мова йде зазвичай не лише про проблему, з якою стикнулася Україна, а загалом, про дотримання міжнародних принципів та статуту ООН, які зараз грубо порушує Росія.

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З якими складнощами стикається Україна в Африці

Головною перепоною на нашому шляху до взаємодії з Африкою є дуже мала присутність України. На сьогодні, увесь африканський континент налічує всього 10 українських посольств.

Це турне відкрило очі як для України, так і для Африки. Коли ти не знаходишся в цьому регіоні, ти не чуєш безпосередньо від людей, що саме вони думають про війну Росії проти України, як вони бачать шляхи її завершення. У тебе немає повного розуміння, куди саме спрямувати свої зусилля, аби досягти максимального результату,

— зауважує Олег Ніколенко.

Це призвело відразу до кількох проблем. Мала фізична присутність сильно вплинула і на згадуваність України в інформаційному полі африканських країн. Таким чином Росія має змогу активно поширювати дезінформацію про Україну, і ми ризикуємо втратити підтримку багатьох голосів на різних міжнародних майданчиках, а також отримуємо суттєві репутаційні збитки. І ті держави, які на сьогодні мають нейтральне ставлення до України, все ще можуть стати на бік Росії.

Росія дуже добре працює в Африці в частині пропаганди. Це якраз один з їхніх фокусів, де вони вкладаються дуже сильно. У Росії зараз два основних вектори співпраці з Африкою ­– це пропаганда і групи ЧВК Вагнера,

– підкреслив Олег Ніколенко.

Водночас ігнорування цілого континенту впливає і на економічну взаємодію між Україною та Африкою. Україна тривалий час виборювала своє місце у товарообігу Європи, хоча африканські ринки також привабливі, і наразі їх активно займають Китай, США і та ж Європа.

Африка нестабільна та ризикована для інвестицій

Українці мають таке ж незначні уявлення про Африку, як і африканці про Україну. В українському інфополі цей континент має репутацію певного набору доволі нестабільних країн, з великою купою проблем та ризиків. Нескінченні військові перевороти, проблеми з безпекою та бідність – це зазвичай перше, що приходить на думку, при згадках про Африку.

Частково, це дійсно так, проте сама по собі Африка дуже неоднорідна та ситуація у багатьох країнах суттєво відрізняється одна від одної.

Зверніть увагу! Для економічної взаємодії була створена платформа NAZOVNI, яка об'єднує у собі українську дипломатію та бізнес і допомагає нашим експортерам налагодити контакти з місцевою владою та бізнесменами.

У МЗС є очі у світі і розуміння ситуації в кожній країні. Ми також знаємо, які потрібно відкрити двері, аби український бізнес потрапив в ту чи іншу країну. Якщо у вітчизняних експортерів є інтерес відкрити для себе нові зовнішні ринки, ми якраз з цим і можемо допомогти і власне вже допомагаємо,

– зауважив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Для цього, під час турне Дмитра Кулеби Африкою у кожній з відвіданих країн організовувалися бізнес-форуми, які відвідали представники українського та африканського бізнесу.

У МЗС пояснюють, що країни Африки мають дуже структуровану вертикаль влади, і подібні зустрічі із залученням політичного керівництва та бізнесу дають чіткий сигнал до економічної взаємодії. Водночас, такі бізнес-форуми дають більше розуміння про потреби тієї чи іншої держави, що дозволяє виявити основні напрямки майбутньої співпраці.

Наприклад, країни які мають суттєві безпекові проблеми, стануть хорошим ринком для продажу української зброї. Дмитро Кулеба заявив, що деякі країни Африки сьогодні захоплюються українською боротьбою проти Росії та ефективністю деяких зразків української зброї.

Звісно, поки йде війна, усе українське озброєння використовується, щоб задовольнити потреби фронту, проте згодом Україна зможе суттєво посилити співпрацю у цій галузі з африканськими державами.

Україна для Африки позитивно виділяється серед інших країн

Важливо для розуміння! Проблема в тому, що Європа та США у минулому проводили колоніальну політику на континенті, і ці історичні рани досі викликають проблеми під час розвитку відносин з Африкою. При цьому Захід вимагає розвивати демократію та державні інституції, що також може сприйматися тими чи іншими країнами, як втручання у внутрішні справи.

При цьому Росія, просуваючи себе як антипод до Заходу, грає на цій історичній пам’яті африканців, вдаючи із себе визволителя та помічника. Однак Росія всього лише розставляє там свої військові угрупування, як от вагнерівців. І під виглядом підсилення безпеки навпаки дестабілізує ситуацію та паразитує на цих країнах, викачуючи з них ресурси в обмін на примарну безпеку.

Путінській Росії багато років не дає спокою роль, яку мав СРСР. Тобто такого собі іншого полюсу світової політики, як вони це представляють африканцям. Це така глобальна ціль. У локальних масштабах – це політична лояльність на міжнародних майданчиках, контроль над ресурсами, контроль над шляхами нелегальної міграції та наркотрафіку,

– аналітикиня Global Ukraine Foundation Марта Олійник-Дьомочко.

Китай також діє за протилежною до Заходу схемою та намагається абстрагуватися від політично впливу, натомість розвиваючи суто економічні зв'язки. Втім, пропонуючи африканцям величезні інвестиції та невимогливі кредити, Пекін заманює ці країни в економічні пастки. Безліч з цих країн, через неспроможність розплатитися за цю фінансову підтримку, врешті потрапляють у залежність до Китаю.

Чому Україна так сильно виділяється на цьому фоні В історії нашої держави немає випадків поневолення інших народів або внесення розбрату у внутрішньополітичну ситуацію інших країн. При цьому, усі економічні зв’язки ми вибудовуємо за схемою "win-win". І така рівноправна та взаємовигідна співпраця, без зайвих втручань, може позитивно спрацювати на імідж нашої держави в Африці.

Україна мусить зменшити вплив Росії в Африці

Посилення нашої присутності на африканському континенті має суто стратегічне значення. Наразі чимало африканських держав нейтрально ставляться до війни в Україні, проте Росія постійно намагається налаштувати Африку проти нас.

Кремль потужно маніпулює інформацією і звинувачує Україну у виникненні продовольчої кризи. Російська пропаганда заявляє, що попри підписання зернової угоди, Україна відправляє свою аграрну продукцію до багатих країн, фактично прирікаючи африканців на голод. Звісно, при цьому Кремль опускає той факт, що саме ця продовольча криза виникла через російське вторгнення в Україну.

Водночас Москва активно використовує ситуацію на Африканському континенті для тиску на Європу, адже через штучний голод, спровокований Росією, збільшиться і потік біженців з Африки у Європу, що також є фактором тиску на ЄС.

Можна згадати слова пропагандистки Сімонян: "Вся наша надія на голод. Ось що це означає. Це означає, що зараз почнеться голод, і вони знімуть санкції і будуть з нами товаришувати, тому що зрозуміють, що не товаришувати з нами неможливо".

"Тобто намагання створити загрозливу ситуацію на Африканському континенті, щоб отримати поступки від міжнародної спільноти, що є типовою шантажитстською поведінкою Росії", – зауважує аналітикиня Global Ukraine Foundation Марта Олійник-Дьомочко.

Мета розвитку відносин України з Африкою також полягає у тому, щоб донести до цих країн маніпулятивну натуру російської влади, яка використовує проблеми континенту для шантажу і досягнення власних політичних цілей.

"Коли говориш з людьми особисто, пояснюєш ситуацію на прикладах, це дійсно працює і змінює їхню думку. Наприклад, Міністр з'їздив у чотири країни: Сенегал, Кот-д'Івуар, Гану і Кенію, де мав зустрічі з тамтешнім найвищим керівництвом. І одразу ж, за кілька днів, під час розгляду резолюції Генасамблеї ООН в Нью-Йорку Сенегал проголосував за цей документ, хоча раніше Дакар утримувався щодо українських ініціатив. Тобто це і є свідченням того, що приїжджати треба, говорити та приділяти час треба, задля досягнення бажаних нам результатів",

– каже речник МЗС України Олег Ніколенко.



Як африканські країни голосували в Генасамблеї ООН / скриншот

Ракетний терор росіян зірвав поїздку Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба був змушений перервати своє турне через масштабний обстріл українських міст з боку Росії та повернутися у Київ. При цьому він закликав Африку звернути увагу на воєнні злочини Росії та приєднатися до протистояння Кремлю.

Закликаю Африку облишити "нейтральність". Нейтральна позиція лише спонукатиме Росію продовжувати свою агресію та злочинну діяльність у всьому світі, зокрема і в Африці. Москва повинна почути вашу позицію про те, що ця війна є неприйнятною і має припинитися,

– заявив Дмитро Кулеба.

У африкансько-українських відносин великий потенціал для розвитку. Наразі, важко побачити суттєвий результат, бо цей процес тільки почався, і продовжується прямо зараз.

Незважаючи на те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба був змушений покинути Африку, це турне продовжує спеціальний представник України з питань Африки та близького Сходу Максим Субх. Зустрічі з африканськими лідерами триватимуть до середини тижня.

Те, що Україна відкриває для себе Африку саме в момент війни, також може мати позитивний вплив на розвиток цих відносин, а візит Кулеби може стати історичним для України. Адже це демонструє, що Україна солідарна з Африкою та зацікавлена у розв'язанні спільних проблем, навіть попри війну і складнощі, з якими ми стикаємося всередині нашої країни.