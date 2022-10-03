Так, міністр закордонних справ України вирушив у турне країнами Африки. Першою країною, у якій побував міністр, став Сенегал.

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Дмитро Кулеба відвідав Сенегал

Глава МЗС провів переговори із його сенегальською колегою, міністеркою закордонних справ та сенегальців за кордоном Аїсатою Таль Саль.

У рамках Африканської стратегії Україна поглиблює відносини з країнами Африканського континенту. Символічно, що першою зупинкою в рамках мого африканського турне став саме Сенегал – важлива країна, яка нині головує в Африканському Союзі. Разом із моєю колегою Аїсатою сьогодні ми домовилися відкрити новий розділ взаємовигідної співпраці України та Сенегалу,

– сказав Дмитро Кулеба.

Зустріч принесла плоди: про що домовились

За підсумками переговорів Дмитро Кулеба та Аїсата Таль Саль підписали меморандум між міністерствами закордонних справ про підготовку сенегальських дипломатів на базі Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС.

Загалом під час зустрічі сторони обговорювали:

активізацію співробітництва в сферах ІТ, цифровізації, кібербезпеки, торгівлі та освіти,

підтримку Сенегалом суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів

негативний вплив війни Росії проти України на продовольчу безпеку в Африці,

використання Сенегалом як головуючою державою в Африканському Союзі свого впливу на Москву задля продовження дії Чорноморського зернового коридору.

Зауважимо, що Дмитро Кулеба вперше в історії української дипломатії вирушив у турне країнами Африки. Воно триватиме з 3 до 12 жовтня. Це турне стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна – Африка.

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