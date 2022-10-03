Так, министр иностранных дел Украины отправился в турне по странам Африки. Первой страной, в которой побывал министр, стал Сенегал.

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Дмитрий Кулеба посетил Сенегал

Глава МИД провел переговоры с его сенегальской коллегой, министром иностранных дел и сенегальцев за границей Аисатой Таль Саль.

В рамках Африканской стратегии Украина углубляет отношения со странами Африканского континента. Символично, что первой остановкой в рамках моего африканского турне стал именно Сенегал – важная страна, ныне председательствующая в Африканском Союзе. Вместе с моей коллегой Аисатой сегодня мы договорились открыть новый раздел взаимовыгодного сотрудничества Украины и Сенегала,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Встреча принесла плоды: о чем договорились

По итогам переговоров Дмитрий Кулеба и Аисата Таль Саль подписали меморандум между министерствами иностранных дел о подготовке сенегальских дипломатов на базе Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИДе.

Во время встречи стороны обсуждали:

активизацию сотрудничества в сферах ИТ, цифровизации, кибербезопасности, торговли и образования,

поддержку Сенегалом суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ,

негативное влияние войны России против Украины на продовольственную безопасность в Африке,

использование Сенегалом в качестве главенствующего государства в Африканском Союзе своего влияния на Москву для продолжения действия Черноморского зернового коридора.

Отметим, что Дмитрий Кулеба впервые в истории украинской дипломатии отправился в турне по странам Африки. Оно продлится с 3 по 12 октября. Это турне станет подготовкой к проведению масштабной конференции Украина – Африка.

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