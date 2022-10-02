Украина продолжает налаживать дипломатические связи с мировыми странами. Глава Министерства иностранных дел начнет свое турне с визита в Сенегал.

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Глава МИД отправляется в турне по странам Африки

Ключевой темой переговоров Кулебы в странах Африки станет укрепление политической поддержки Украины государствами глобального юга, в частности, на фоне последней попытки России аннексировать украинские территории. Другими приоритетами переговоров будут:

укрепление роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности,

углубление взаимодействия в области образования, продвижение украинских IT-продуктов, в частности платформы Дия,

создание новых возможностей для украинского экспорта с использованием возможностей системы Nazovni.

В рамках визитов также запланировано проведение ряда бизнес-форумов с участием ведущих украинских и африканских компаний. Кроме того, турне министра станет подготовкой к проведению масштабной конференции Украина – Африка.

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Коммуникация Зеленского со странами Африки

Президент Владимир Зеленский 4 августа разговаривал с представителями СМИ Африки – из Нигерии, Южной Африки, Кении и Ганы. Украинский лидер ответил на ряд важных вопросов. В частности, президент опроверг циничные и возмутительные российские фейки по торговле оружием в Украине.

В тот же день Зеленский провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау, ставшим первым в истории отношений двух стран.

В свою очередь, 8 августа президент побеседовал с лидером Ботсваны Мокгвитси Массиси. Глава государства поблагодарил его за поддержку Украины в войне и подчеркнул, что наша страна делает все для того, чтобы оставаться гарантом продовольственной безопасности мира.

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