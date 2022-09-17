Гости выразили свою поддержку украинцам. Также они побеседовали с мэром о возможностях сотрудничества в будущем.
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Во Львов приехали политические лидеры африканских государств
Львовскую Ратушу на встречу с городским головой 17 сентября посетили:
- глава фонда Brenthrust, созданного для укрепления экономических показателей в Африке, доктор Грег Миллс;
- политический советник президента Замбии Чипокота Мванаваса;
- танзанийский политик и лидер оппозиционной партии "Альянс за перемены и прозрачность" Зитто Кабве;
- общественный активист, политический деятель и лидер ведущей оппозиционной партии Уганды "Платформа национального единства" Бобби Вайн.
Сначала Садовый рассказал им об экосистеме поддержки и заботе о людях "Несокрушимые" (UNBROKEN), которую выстраивают во Львове. Речь идет о центре реабилитации, городке для мам, а также первом бионическом протезе, который уже удалось установить украинскому защитнику в одной из городских больниц.
Это наша война за независимость. Она заставила всех нас объединиться. Сейчас каждый воюет, каждый имеет свой фронт, и такую 40-миллионную армию невозможно победить,
– подчеркнул мэр.
Участники делегации рассказали, что, в частности, они прибыли для того, чтобы распространять правду о войне и событиях, которые сейчас происходят в Украине.
"Мы солидарны с украинцами, мы вас поддерживаем. Мы понимаем, что вы переживаете сейчас", – отметил Кабве.
В ходе встречи обсудили возможности сотрудничества по разным направлениям. Участники делегации отметили, что готовы помогать и всесторонне приобщаться к реализации важных проектов в Украине, в частности, во Львове.
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