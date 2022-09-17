Гости выразили свою поддержку украинцам. Также они побеседовали с мэром о возможностях сотрудничества в будущем.

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Во Львов приехали политические лидеры африканских государств

Львовскую Ратушу на встречу с городским головой 17 сентября посетили:

глава фонда Brenthrust, созданного для укрепления экономических показателей в Африке, доктор Грег Миллс;

политический советник президента Замбии Чипокота Мванаваса;

танзанийский политик и лидер оппозиционной партии "Альянс за перемены и прозрачность" Зитто Кабве;

общественный активист, политический деятель и лидер ведущей оппозиционной партии Уганды "Платформа национального единства" Бобби Вайн.

Сначала Садовый рассказал им об экосистеме поддержки и заботе о людях "Несокрушимые" (UNBROKEN), которую выстраивают во Львове. Речь идет о центре реабилитации, городке для мам, а также первом бионическом протезе, который уже удалось установить украинскому защитнику в одной из городских больниц.

Это наша война за независимость. Она заставила всех нас объединиться. Сейчас каждый воюет, каждый имеет свой фронт, и такую 40-миллионную армию невозможно победить,

– подчеркнул мэр.

Участники делегации рассказали, что, в частности, они прибыли для того, чтобы распространять правду о войне и событиях, которые сейчас происходят в Украине.

"Мы солидарны с украинцами, мы вас поддерживаем. Мы понимаем, что вы переживаете сейчас", – отметил Кабве.

В ходе встречи обсудили возможности сотрудничества по разным направлениям. Участники делегации отметили, что готовы помогать и всесторонне приобщаться к реализации важных проектов в Украине, в частности, во Львове.

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