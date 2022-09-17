Гості висловили свою підтримку українцям. Також вони поспілкувалися з мером про можливості співпраці в майбутньому.

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До Львова приїхали політичні лідери африканських держав

У львівську Ратушу на зустріч з міським головою 17 вересня завітали:

голова фонду Brenthrust, що створений для зміцнення економічних показників у Африці, доктор Грег Міллс;

політичний радник президента Замбії Чіпокота Мванаваса;

танзанійський політик та лідер опозиційної партії "Альянс за зміни та прозорість" Зітто Кабве;

громадський активіст, політичний діяч та лідер провідної опозиційної партії Уганди "Платформа національної єдності" Бобі Вайн.

Спершу Садовий розповів їм про екосистему підтримки та турботи про людей "Незламні" (UNBROKEN), яку вибудовують у Львові. Мовиться про центр реабілітації, містечко для матусь, а також перший біонічний протез, який уже вдалось встановити українському захиснику в одній із міських лікарень.

Це наша війна за незалежність. Вона змусила нас всіх об'єднатися. Зараз кожен воює, кожен має свій фронт, і таку 40-мільйонну армію неможливо перемогти,

– наголосив мер.

Учасники делегації розповіли, що, зокрема, вони прибули для того, щоб поширювати правду про війну та події, які зараз відбуваються в Україні.

"Ми солідарні з українцями, ми вас підтримуємо. Ми розуміємо те, що ви переживаєте зараз", – зауважив Кабве.

Під час зустрічі обговорили можливості співпраці в різних напрямках. Учасники делегації зазначили, що готові допомагати та всебічно долучатись до реалізації важливих проєктів в Україні, зокрема у Львові.

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