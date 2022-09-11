На цю заяву відреагував мер Львова Андрій Садовий. Він сказав, що головним на сьогодні є безпекове питання.

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"Технічно ми готові до запуску. Ми відкриті для переговорів. І зі свого боку зробимо все необхідне для відновлення роботи нашого аеропорту", – сказав мер.

Хто може дати гарантії

Садовий вважає, що відкриття повітряного коридору буде важливим кроком, щоб зміцнити українську економіку. Проте для літаків мають бути безпекові гарантії.

Сподіваюсь, це розуміють наші міжнародні партнери, зокрема ООН, які можуть надати необхідні безпекові гарантії,

– зазначив міський голова.

Чи може запрацювати аеропорт на Закарпатті

У серпні голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко зазначив, що злітно-посадкова смуга Ужгородського аеропорту починається зі Словаччини й закінчується Словаччиною. Відтак, літаки здіймаються у небо Європейського Союзу. Аеропорт можуть відкрити для перевезення цивільних за 1 – 2 місяці.

"Так, ми працюємо над приведенням аеропорту до вимог та сертифікації. Але ми говоримо про процес – довготривалий та системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту – це не більше, ніж бажання та наміри", – додав очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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