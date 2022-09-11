Відповідну інформацію повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Він також розповів, що для відновлення роботи аеропортів потрібна гарантована безпека.

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Кубраков сказав, який аеропорт може почати роботу першим

Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми почнемо, я сподіваюся,

– сказав міністр.

Також він запевнив, що технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні знадобиться буквально до двох тижнів. Проте це можливо тільки за умови гарантованої безпеки.

Чи може запрацювати Ужгородський аеропорт

На початку серпня голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко пояснював, що злітно-посадкова смуга Ужгородського аеропорту починається зі Словаччини і закінчується Словаччиною.

Тому літаки злітають у небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке зараз закрито. Тому аеропорт можуть відкрити для перевезення пасажирів за 1 – 2 місяців часу.

Однак цю інформацію уточнив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами:

сьогодні летовище не готове приймати або відправляти цивільні рейси на територію Європейського Союзу;

на територію Європейського Союзу; аеропорт не має відповідних дозвільних документів на початок роботи;

небо над Україною закрите, так само як і закриті усі аеропорти;

немає підписаних документів з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів на територію Євросоюзу;

світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси тощо.

"Так, ми працюємо над приведенням аеропорту до вимог та сертифікації. Але ми говоримо про процес – довготривалий та системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту – це не більше, ніж бажання та наміри", – додав Віктор Микита.

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