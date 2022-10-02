Україна продовжує налагоджувати дипломатичні зв'язки зі світовими країнами. Очільник Міністерства закордонних справ розпочне своє турне з візиту до Сенегалу.

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Глава МЗС вирушає у турне країнами Африки

Ключовою темою переговорів Кулеби в країнах Африки стане зміцнення політичної підтримки України державами глобального півдня, зокрема на тлі останньої спроби Росії анексувати українські території. Іншими пріоритетами переговорів будуть:

зміцнення ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки,

поглиблення взаємодії в галузі освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема платформи Дія,

створення нових можливостей для українського експорту з використанням можливостей системи Nazovni.

У межах візитів також заплановане проведення низки бізнес-форумів за участі провідних українських та африканських компаній. Окрім цього, турне міністра стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна – Африка.

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Комунікація Зеленського з країнами Африки

Президент Володимир Зеленський 4 серпня розмовляв з представниками ЗМІ Африки – з Нігерії, Південної Африки, Кенії та Гани. Український лідер відповів на низку важливих запитань. Зокрема, президент спростував цинічні та обурливі російські фейки щодо торгівлі зброєю в Україні.

Того ж дня Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гвінеї-Бісау, яка стала першою в історії відносин двох країн.

Своєю чергою, 8 серпня президент поговорив з лідером Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Глава держави подякував йому за підтримку України у війні та наголосив, що наша країна робить усе для того, аби залишатися гарантом продовольчої безпеки світу.

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