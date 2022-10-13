Кабугу називають "натхненником" геноциду в африканській Руанді, який був у 1994 році. Пропагандист був хуту. Він заснував та спонсорував "Вільне радіо і телебачення тисячі пагорбів".

Важливо Чому геноцид українців став можливим у 21 столітті

Кабугу підтримував геноцид

Африканця звинувачують у підтримці "інтерахамве" – збройного формування, яке вбивало мирних жителів. Він міг закуповувати сотні тисяч мачете та іншу зброю для бойовиків.

"Радіо тисячі пагорбів" і сам Кабуга закликали до масових вбивств тутсі. Ця радіостанція стала платформою для підбурювання до вбивства та згвалтування жінок-тутсі

Що відомо про геноцид в Руанді? Це історичне протистояння між двома етносами, які жили в Руанді, – хуту і тутсі. Воно перетворилося на криваву бійню з мачете, де хуту фактично винищили тутсі. Близько за 100 днів загинули від 500 тисяч до 1 мільйона людей.

Пропагандиста судять в Гаазі

Тепер Кабуга перебуває під слідством у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі. Він ховався від суду понад 20 років, але у 2020 році його затримали у Парижі. Його звинувачують у підбурюванні до геноциду, самому геноциді, злочинах проти людяності.

Кабуга звинувачення відкидає. Його адвокат благав про припинення судового процесу на підставі слабкого фізичного та психічного здоров'я Кабугу через вік. Йому 89.

На російських пропагандистів чекає така ж доля

Зауважимо, у російських пропагандистських ефірах часто лунають заклики до масового вбивства українців, тобто геноциду. Також в шоу Скабєєвої чи інших лунають заклики до повалення влади України, окупації та застосування проти українців ядерної зброї.

У справі Кабуги відзначають, що ЗМІ також є засобом масового знищення, як у випадку геноциду в Руанді. Тому українська влада закликає притягнути до відповідальності не лише російських чиновників та президента, але й пропагандистів.

Зокрема, Володимира Соловйова, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабєєву, Євгенія Попова, Антона Красовського, Дмитра Кисельова тощо.

Дивіться також – Соловйов в істериці змінив риторику і тепер проти Путіна: відео