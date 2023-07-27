Росія буде вдаватися до провокацій. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Агресор створюватиме реальну загрозу для цивільних суден

Цілком ймовірно, що намагаючись переконати всіх у пануванні в Чорному морі, Росія буде вдаватися до провокацій. Створюватиме загрозу або реальну небезпеку для цивільних суден під іншими прапорами, звинувачуючи в цьому Україну,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Зауважила, що попередня підготовка окупантів полягала у тому, що вони неодноразово заявляли, що Україна атакувала різними дивними засобами, на кшталт підводних, надводних дронів, морських їхні кораблі.

"Тобто вони (росіяни – 24 Канал) створювали думку у суспільстві про те, що Україна агресивна і може атакувати будь-які судна в Чорному морі", – підкреслила керівниця пресцентру.

Додала, що спочатку загарбники провели навчання за сценарієм ймовірної атаки на цивільне судно: як це буде розвиватися, який простір займе, резонанс отримає. Тож очевидно, що агресор приміряється до тих провокацій, які вже спланував.

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Корабельне угруповання ворога у розширеному форматі

Ворог готує корабельне угруповання. Воно представлене у розширеному форматі. Цього тижня наші захисники не спостерігали менше, ніж 14 ворожих кораблів у Чорному морі, а це досить багато.

"Це теж говорить про підготовку, майбутнє задіяння них у цих провокаціях. Про те, як вони вчиняють провокації у Чорному морі, свідчить весь нашого спостереження за ними від міжнародних навчань "Сі Бриз" до будь-яких інших провокацій, навколо тих самих самохідних бурових установок, які працювали на шельфі Чорного моря", – підсумувала Гуменюк.

Зверніть увагу! Вночі 27 липня російські терористи атакували портову інфраструктуру Одещини. Загалом було два пуски ракет "Калібр". На жаль, є влучання в один з портів. Загинув охоронець.